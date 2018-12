Reconocen al catedrático de Botánica Wolfredo Wildpret con el premio 'Santa Cruz Sostenible'

Publicado 12/12/2018 17:10:28 CET

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido este miércoles a más de una veintena de entidades públicas y privadas que se han distinguido en pro de la sostenibilidad en el municipio, que se hizo extensivo también a la persona del profesor Wolfredo Wildpret, que recibió el premio 'Santa Cruz Sostenible', y de Armando Brito, en la categoría de voluntario ambiental.

Durante el acto celebrado en el salón de plenos municipal, el alcalde, José Manuel Bermúdez, agradeció "la estrecha, leal y fructífera colaboración" que mantienen con Santa Cruz los "aliados" a los que se distingue.

"Nuestra lucha es dejar a las generaciones que vienen por detrás un mundo mejor que el que recibimos nosotros. Y para lograr ese propósito, es básico avanzar juntos por el camino del desarrollo sostenible, en el que cada uno pone su granito de arena para construir una ciudad mejor", añadió.

La cita celebrada este mediodía contó además con la presencia de la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Zaida González, y el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, junto a miembros de la Fundación Santa Cruz Sostenible.

El premio Santa Cruz Sostenible, de nueva creación, pretende reconocer a aquellas personas o colectivos implicados de forma destacada en el fomento y la defensa de la sostenibilidad en la capital.

El galardón tiene carácter anual y trata de poner en valor las trayectorias y el compromiso de quienes se han significado por la defensa del medio ambiente urbano y natural del municipio.

Wildpret, catedrático de Botánica y profesor emérito de la Universidad de La Laguna (ULL), ejemplifica como nadie los valores humanos y ambientales que acompañan a este galardón en el año de su nacimiento.

Entre ellos destacan su divulgación del medio ambiente canario y su preocupación y compromiso militante por contribuir a la mejora de la sostenibilidad de Santa Cruz, la ciudad que lo vio nacer.

BIODIVERSIDAD EN ANAGA

Entre otros méritos, posee el premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y el de Medio Ambiente Isla de Tenerife, concedido por el Cabildo.

Nacido en 1933, Wildpret ha investigado la biodiversidad de Anaga y, además, ha fomentado su conocimiento tanto entre los futuros biólogos a su cargo como hacia el resto de la sociedad.

Anaga fue siempre foco de su interés, incluso mucho antes de que existiera el Parque Rural y, sin duda, contribuyó decisivamente a la declaración de esta zona de la isla como Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO.

La jubilación no lo ha apartado de su trabajo hacia el Medio Ambiente de Santa Cruz y, así, en 2017 publicó, junto a un grupo de destacados investigadores, el 'Cuaderno de Campo de Anaga' y en 2018, el 'Inventario de Árboles Monumentales de Santa Cruz'.

Durante su alocución, Wildpret calificó a la Fundación Santa Cruz Sostenible, de la que es patrón de honor, como un "remanso de tranquilidad y sentido común" para una persona que está "en el otoño de su vida" y siente que "está en el camino correcto para hacer cosas importantes".

"No dudé en colaborar con ellos y no me equivoqué al tomar esa decisión, pese a que vivamos en una época impredecible y de gran progreso tecnológico", subrayó.

De igual forma, en este acto se distingue también, en la categoría de Voluntario Ambiental, a Armando Brito por su destacada y desinteresada labor a lo largo de años en favor de la sostenibilidad.

Este galardón reconoce, también en su primera edición, a este ciudadano implicado que, en su tiempo libre, ha aportado su grano de arena en la erradicación del rabo de gato y colaborado en campañas de plantación de laurisilva, cardones y dragos.

EL VOLUNTARIO TIENE QUE SENTIRSE ÚTIL

También ha realizado limpieza de senderos y playas y se ha significado por su participación en el 'Día Mundial del Medio Ambiente', la 'Semana de la Movilidad Sostenible' o la 'Anaga Trail Solidaria'.

Brito destacó, durante su intervención, que desde pequeño le inculcaron "el amor por la naturaleza", antes de agregar que el voluntario "tiene que sentirse útil y pasarlo bien con todo aquello que emprende".

La iniciativa promovida por la Fundación Santa Cruz Sostenible se completa con el reconocimiento municipal a entidades públicas y privadas comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente.

La relación de galardonados incluye a la Fundación Disa, Fundación Cepsa, Fundación Cajasiete, Ecoembes, Martínez Cano Canarias, Fundación Emmasa, Fundación La Caixa, Fundación CajaCanarias, Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Sociedad de Promoción Exterior y Turismo del Cabildo de Tenerife, Agrupación de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Emergencias QRV, Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), Metropolitano Tenerife, Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, Teleférico del Teide, Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, Federación Tinerfeña de Montaña, Compañía Cervecera de Canarias, Fuente Alta, Seat, Hotel Silken Atlántida, Arimotor-Nissan, Fundación Loro Parque y Coca Cola.

El consejero de Turismo y Acción Exterior, Alberto Bernabé, intervino en nombre de todas las instituciones galardonadas para agradecer "esta recompensa" al esfuerzo que se ha desempeñado "en materia de sostenibilidad, más por convencimiento de estar haciendo lo correcto que por compromiso social".