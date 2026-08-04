La reconstrucción de la LP-2 (La Palma) avanza "según lo previsto" para culminar en el primer cuatrimestre 2027 - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de recuperación de la carretera LP-2, en el tramo San Simón-Tajuya, en la isla de La Palma, presentan más de un 30 % de ejecución, manteniendo un ritmo de trabajo acorde con la planificación prevista, para estar lista en el primer cuatrimestre de 2027, según ha avanzado este martes el Gobierno de Canarias.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, acompañado de otras autoridades insulares y regionales, ha visitado este martes el estado de unos trabajos que, con un presupuesto de 24,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, buscan restablecer la conexión entre Las Manchas y Tajuya, interrumpida tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

En una nota, Rodríguez ha destacado que la recuperación de la LP-2 es una actuación "estratégica" para La Palma porque permitirá devolver una conexión "esencial" a los vecinos y vecinas del Valle de Aridane y seguir avanzando en la reconstrucción de la isla. "Ya podemos visitar una obra que es una realidad. Después de mucho tiempo hablando de este proyecto, comprobar sobre el terreno su avance supone una enorme satisfacción".

UN 30% DE EJECUCIÓN

"El próximo año podrán volver a contar con una carretera segura que restablecerá esta conexión tan necesaria para la isla", ha avanzado Rodríguez, que detalla que la obra ya supera el 30 % de ejecución y avanza conforme a la planificación prevista para "ofrecer una infraestructura segura, resiliente y preparada en la isla".

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha destacado una obra "esencial" para la conectividad de la isla, recordando cuando, en julio de 2023, el nuevo Gobierno de Canarias se encontró con que no había ningún proyecto para recuperar el tramo.

"Esta es la primera vez que el Gobierno de Canarias, para sacar una obra adelante, ha tenido que abrir dos opciones a la vez. Hay que agradecer al consejero Pablo Rodríguez que tuviera esa visión de ir trabajando en el proyecto complementario previendo el rechazo del Gobierno de España. Es lo que ha permitido poner en marcha la obra en diciembre del año pasado y que esté terminada en el primer cuatrimestre del año que viene. De no haberlo hecho así, hoy estaríamos todavía moviendo papeles para modificar el Convenio de Carreteras con el Estado".

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha recordado los "muchísimos palos en las ruedas que se ha encontrado esta obra, celebrando que hoy se pueda decir que "Las Manchas y Tajuya ya estan conectados".

Los alcaldes de El Paso y de Los Llanos de Aridane, Eloy Martín y Javier Pérez, han coincidido en destacar que la recuperación de la LP-2 marca "un hito" en el proceso de reconstrucción de la isla, al tratarse de una infraestructura "clave" para restablecer la conexión entre Las Manchas, Fuencaliente y el Valle de Aridane.

COMPLEJIDAD TÉCNICA

La actuación cuenta con un presupuesto de 24,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. El proyecto tiene como objetivo recuperar la continuidad de la LP-2 en el tramo destruido por las coladas del volcán Tajogaite, que sepultaron aproximadamente 2,3 kilómetros de la carretera y alteraron la comunicación entre los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Los trabajos incluyen una intensa campaña de investigación geotécnica y geofísica para localizar tubos lávicos, controlar las temperaturas del terreno y detectar posibles emisiones de gases, además de importantes movimientos de tierra, la ejecución de nuevos sistemas de drenaje y el desarrollo de un firme específicamente diseñado para soportar las elevadas temperaturas residuales de las coladas volcánicas.

En la actualidad, la obra presenta más de un 30 % de ejecución, manteniendo un ritmo de trabajo acorde con la planificación prevista.