El rector de la ULL alerta de "serio riesgo de subsistencia" si el Gobierno canario no cierra una financiación estable

El rector de la ULL, Francisco García, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, antes de la inauguración del curso académico - ULL

Francisco García dice que "la eficiencia tiene un límite" y que sin los fondos necesarios están condenados a la "respiración asistida"

LA LAGUNA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha advertido este viernes de que las dos universidades públicas de las islas se enfrentan a un "serio riesgo de subsistencia" a medio plazo si el Gobierno de Canarias no cierra una financiación justa y necesaria.

En el discurso de inauguración del curso académico ha comentado que la ULL es la decimosexta universidad española pública en el Ranking de Shangai pero la trigésimoprimera en financiación y "la eficiencia tiene un límite" y no se puede convertir en "apuesta permanente" una financiación insuficiente.

Ha afirmado que ambos centros se encuentran "en un momento decisivo" y ante la "oportunidad" de revisar y mejorar "sensiblemente" las aportaciones económicas que reciben del Ejecutivo, incluidos los Consejos Sociales.

"Lo contrario, sin duda, nos conduciría, como en las últimas décadas, a mantener a ambas instituciones con respiración asistida, con los recursos mínimos imprescindibles para seguir funcionando, pero insuficientes para desarrollar plenamente la misión que la sociedad canaria nos encomienda", ha comentado.

En esa línea ha insistido en que ese "no puede ser el horizonte" de las universidades públicas porque prolongar esta situación actual "terminaría comprometiendo" la capacidad para "ofrecer una docencia de calidad, impulsar la investigación, atraer y retener talento y responder a las necesidades presentes y futuras de Canarias".

Ha admitido que hay "preocupación" entre la comunidad universitaria y por ello, la próxima semana se va a reunir con la representación sindical y diferentes grupos claustrales para analizar la situación ante la propuesta cursada por el Ejecutivo, que implica 45 millones más hasta 2030 (+16%) y llegar a los 1.242 millones.

García cree que se va a llegar a un acuerdo porque hay "voluntad" por ambas universidades, los consejos sociales y la Consejería de Universidades y ha vuelto a reclamar un gran pacto social por la universidad pública en Canarias que implique al conjunto de la sociedad a los partidos políticos.

El rector espera que las próximas elecciones autonómicas puedan dejar a las universidades "al margen del debate partidista" con un acuerdo básico de financiación ya suscrito porque sería "un gran legado" para las próximas generaciones de jóvenes de Canarias.

Ha incidido también en que el papel estratégico de las universidades reside no solo en su potencial de transformación y desarrollo socioeconómico a través de la docencia, la investigación y la transferencia sino también en su condición de baluarte intelectual que mantiene la vigencia de la verdad en unos momentos en los que los "hechos alternativos" permiten fabricar verdades a medida.

"Por eso es urgente que renovemos nuestro compromiso social y académico con la misión fundamental que en este tiempo están llamadas a desempeñar las universidades: la búsqueda y la defensa de la verdad", afirmó.

García puso tres ejemplos de verdades ampliamente contrastadas por el rigor académico que, sin embargo, están siendo cuestionadas: que el cambio climático existe y tiene efectos ya en marcha; que las migraciones no son una amenaza, aunque debe ser gestionadas adecuadamente y que la violencia contra las mujeres es tan real como estructural.

LA ERA DE LA "POSMENTIRA"

"Estas tres verdades son solo ejemplos de otros muchos ámbitos en los que necesitamos el conocimiento riguroso, generado en esta universidad pública, para tomar decisiones adecuadas para afrontar retos en los que nos jugamos, incluso, nuestra propia supervivencia y que están sometidos, en esta era de la posmentira, a la vorágine de la desinformación, la manipulación y el odio", comentó.

Al margen de estas cuestiones, García también aprovechó la ocasión para hacer balance de los hitos alcanzados durante el pasado curso en todos los ámbitos de la institución, y también avanzó algunas medidas que se pondrá en marcha en ámbitos como la mejora de infraestructuras, la internacionalización, el despliegue de IA para la gestión, y la celebración en 2027 del centenario del funcionamiento ininterrumpido del centro, entre otras acciones.

Además se detuvo especialmente en el diseño de nuevas titulaciones de grado y master y recordó que a los siete nuevos dobles grados y al doble máster iniciados el año pasado, se suman este curso un nuevo doble grado en Náutica, Transporte Marítimo y Tecnologías Marinas, así como tres microgrados.

Asimismo, el próximo curso se implantará un nuevo programa de doctorado en economía y sociedad y se impartirá, por primera vez en nuestra universidad, un doble máster internacional en Energías Renovables por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Módena.

Durante este curso se ultimará la ampliación del catálogo de títulos oficiales, previéndose la tramitación y autorización de siete nuevas titulaciones de grado y máster, así como tres másteres interuniversitarios, cuya impartición podría comenzar en el curso 2027-2028 y cubren ámbitos estratégicos para Canarias, que van desde la vulcanología hasta el sector aeroespacial o a la biomedicina.