El rector de la ULL ve "desproporcionado e injusto" el despliegue policial durante el acto no autorizado de Vito Quiles

LA LAGUNA (TENERIFE), 24 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha tildado este lunes de "desproporcionado e injusto" el despliegue realizado durante el acto no autorizado de Vito Quiles y que acabó con varios heridos y el 'encapsulamiento' de la concentración de protesta.

En una intervención ante el Claustro, el rector recordó la sucesión de hechos que tuvieron lugar el pasado 14 de noviembre en los exteriores de las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y que desembocó en un altercado y una carga policial.

El rector afirmó que la libertad de expresión no supone su obligado ejercicio si atenta contra de los derechos humanos, la igualdad y la equidad, o si pone en riesgo la convivencia universitaria y el normal funcionamiento de la institución.

Pese a todo, dijo, se garantizó el normal desarrollo de la actividad académica pero no se protegió debidamente a las personas que se manifestaban en la concentración de protesta contra la presencia del "ultraderechista", hasta el punto de que hecho se restringió su movilidad.

"No se dificultó que se llevaran a cabo actividades no autorizadas", añadió el rector, e incluso se le acompañó y se le protegió, pese a la negativa de la universidad para que este acto tuviera lugar.

Además detalló que el convocante no autorizado utilizó equipamiento universitario para llevar a cabo su actividad y se repartió información con contenido xenófobo, nuevamente, dentro del recinto universitario y sin que conste medidas encaminadas para su no autorización.

En ese momento, comentó González, se produjo un uso de la fuerza "selectivo", por lo que desde la institución se entiende que la actuación policial "no estuvo proporcionada", motivo por el cual se ha solicitado informe a la Delegación del Gobierno sobre la planificación y decisiones operativas del dispositivo desplegado en el campus de Guajara.

"Estamos a la espera de la llegada del informe", adelantó, al tiempo que se ha adoptado una investigación interna para que hechos como este no se vuelvan a suceder, lo que no exime de adoptar las correspondientes medidas judiciales si así se considera.

"La universidad pública debe ser reducto y motor de la verdad, garantía de convivencia y pluralismo, ante la tentación del miedo y del odio, dos caras de la misma moneda", adujo el rector.

Todos los grupos claustrales lamentaron y condenaron lo sucedido, recoge una nota de la ULL, y el rector insistió en que se asuman responsabilidades, al tiempo que reconoció que hay que mejorar la coordinación interna frente a situaciones similares que pudieran darse en un futuro.

El Claustro de la Universidad de La Laguna aprobó finalmente un comunicado denostando estos hechos, la actuación policial, e instando a la institución y al rectorado a la elaboración de un informe riguroso, completo y público de los hechos y solicitando a la Delegación del Gobierno una evaluación del operativo, con el fin de esclarecer responsabilidades administrativas y judiciales.