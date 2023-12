La Red Anagos publica una nueva edición de la Guía de Recursos para Personas sin Hogar de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Anagos ha publicado la cuarta edición de la Guía de Recursos para Personas Sin Hogar de Canarias, una herramienta de trabajo diseñada para profesionales de la intervención social que aglutina un total de 110 servicios especializados que existen en el Archipiélago y que se localizan en cinco islas.

Este año se han incorporado cinco nuevos recursos. Se trata de dos centros de día, un piso de autonomía, un hogar familiar y una unidad de emergencia social. La guía, abierta a la incorporación de nuevos servicios, puede consultarse en la web del Programa Integra o bien descargarse en PDF. La versión online incorpora un buscador que permite filtrar por tipología de recursos, entidad promotora, tipología o isla donde se ubique el recurso.

Cada una de las 110 fichas que integran esta guía contiene información de valor para las profesionales que trabajan en el ámbito social y detalla los servicios que ofrece cada recurso, las personas y entidades responsables, las vías de acceso, número de plazas y otras características de interés.

Los recursos que se recogen en esta guía se distribuyen entre aquellos que prestan atención o acompañamiento social; centros de día o de acogida; comedores sociales; unidades móviles y recursos alojativos. Entre estos últimos, se distingue entre albergues, servicios de convalecencia hospitalaria, hogares familiares, centros residenciales, pisos o casas de acogida, alojamientos nocturnos y pisos de autonomía o inclusión social.

La concepción del sinhogarismo no atañe solo a la situación de personas que carecen de vivienda. Según la clasificación europea ETHOS, personas sin hogar pueden ser aquellas que residan en viviendas inseguras o que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y también personas que residen en alojamientos temporales y de apoyo (recursos para mujeres víctimas de violencia de género, de estancia temporal para personas migrantes, etc).

La edición de esta guía se enmarca en el Programa Integra, de Lucha contra la Alta Exclusión Social en Canarias, impulsado por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias y coordinado por la Red Anagos, Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral. Actualmente, este proyecto se lleva a cabo por parte de nueve entidades repartidas entre Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma.

Si bien la guía está orientada a identificar los recursos dirigidos a personas sin hogar que hay en Canarias, se han añadido otros servicios especializados que atienden otras realidades específicas pero que, a su vez, tienen gran incidencia de atención a las personas sin hogar. Además, se ha incluido un listado con los datos básicos de distintos organismos públicos, como la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias y las áreas de bienestar social de los cabildos insulares.

La edición de esta guía surgió en el año 2021, como respuesta a una necesidad que se detectó durante la pandemia de Covid-19, cuando la situación de las personas sin hogar se hizo especialmente difícil y las entidades y profesionales de la atención social tenían dificultades para identificar recursos adecuados para atenderlas en los meses de confinamiento y las etapas posteriores.

El sinhogarismo es la máxima expresión de la exclusión social, por lo que es fundamental articular herramientas para atender esta situación. En ese sentido, la Guía de Recursos para Personas sin Hogar pretende, por un lado, ser un instrumento que facilite el conocimiento sobre los distintos recursos existentes, y por otro, favorecer la coordinación entre profesionales que trabajan con el colectivo de personas sin hogar.