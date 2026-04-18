Rescatada en helicóptero del GES una senderista tras sufrir una caída en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 51 años, ha sido rescatada este sábado por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero en la zona de Igueste, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona precisaba de asistencia sanitaria tras sufrir una caída, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero del GES localizó y rescató a la afectada y la trasladó al Aeropuerto Tenerife Norte. Allí, en tierra, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario se encargó de su valoración y asistencia, así como de su traslado al Hospital de La Candelaria, donde ingresó con lesiones de carácter moderado.