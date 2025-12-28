Rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 55 años, ha tenido que ser rescatada este domingo en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en su tránsito por la GC-200, en el camino de Los Azulejos, en Mogán (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:49 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que una persona precisaba de asistencia, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Debido a la lesión que presentaba la afectada y a la dificultad del terreno del incidente, fue necesaria la intervención del helicóptero del GES, que la localizó y, tras su rescate, la trasladó hasta el aeródromo de El Berriel, donde le esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

El personal del SUC desplazado hasta la zona asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia del SUC a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.