Rescatada una mujer con signos de ahogamiento en playa de Las Vistas, en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 81 años ha sido rescatada del mar con signos de ahogamiento este viernes en la playa de Las Vistas, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que en el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico moderado. Finalmente, precisó de traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.