Rescatadas en aguas próximas a Canarias más de 203 personas migrantes en las últimas horas

Unos cayucos en el muelle de La Restinga - EUROPA PRESS CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 203 personas a bordo de un cayuco que fue detectado a 100 millas al sur de la isla de El Hierro y que desembarcaron finalmente en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, en las últimas horas.

Según informa el organismo estatal, el centro de Salvamento Marítimo, una vez tuvo la alerta de esta embarcación irregular, movilizó a la salvamar Urania, que rescató a los migrantes y los desembarcó en el puerto de Arguineguín.

Además, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife ha asistido a varios cayucos en las últimas horas, dos de ellos en estos momentos, si bien el organismo estatal no ha podido facilitar el número de personas auxiliadas así como de embarcaciones.