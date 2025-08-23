Rescatado en helicóptero del GES tras sufrir un accidente en una zona de difícil acceso de Gáldar (Gran Canaria)

Archivo - Helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 87 años, ha tenido que ser rescatado este viernes en un helicóptero del GES tras sufrir un accidente en el Risco de Sardina, en una zona de difícil acceso de Gáldar (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:53 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por parte de la Policía Local en la que se solicitaba rescate y asistencia sanitaria para una persona que se había precipitado en una zona de difícil acceso y que pedía ayuda por señas, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos lograron acceder al afectado, mientras se desplazaba el helicóptero del GES a la zona del incidente. Allí, le realizaron las primeras curas y le colocaron el arnés de rescate.

Mientras, la Policía Local acordonó la zona y facilitó al Centro Coordinador las coordenadas del lugar donde se encontraba el herido para su rescate por parte de la aeronave del GES.

Finalmente, el helicóptero del GES rescató al afectado y lo trasladó a la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín., donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario se hizo cargo de su asistencia y traslado al servicio de urgencias.