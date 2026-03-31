Rescatado en helicóptero un menor de 14 años en el mar en Punta Brava (Tenerife)

Archivo - Helicóptero de rescate del GES. - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado este martes a un menor de 14 años en el mar en Punta Brava (Tenerife).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 17.26 horas una alerta sobre dos menores de edad en apuros en el agua por la zona del litoral del municipio de Puerto de la Cruz.

La dotación del helicóptero del GES ha evacuado a uno de los niños hasta el campo municipal de béisbol, después de que el segundo menor hubiera logrado salir del agua por sus propios medios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido al menor afectado, que, en el momento inicial, presentaba problemas de salud con carácter leve, y le ha trasladado al centro de salud de Puerto de la Cruz.

Por su parte, Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Policía Nacional y Policía Local han colaborado en el dispositivo de emergencia.