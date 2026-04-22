Rescatan un cayuco con 12 migrantes a unos 13 km de Arguineguín, en Gran Canaria

Embarcación irregular rescatada por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este martes un cayuco con 12 inmigrantes a bordo cuando se encontraban a unos 13 kilómetros (7 millas náuticas) al suroeste de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional.

Tras ser rescatados los migrantes, todos de origen subsahariano, fueron llevados hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde desembarcaron sobre las 22.35 horas (hora local).

El rescate ha estado coordinado desde el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas. Por su parte, el dispositivo sanitario en la zona asistió a los migrantes una vez arribaron a puerto.