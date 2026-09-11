Rescatan un cayuco con 52 migrantes en aguas próximas a El Hierro

Archivo - Patera a punto de ser rescatada - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 52 migrantes en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El rescate se ha producido este jueves después de que la embarcación con los inmigrantes fuera localizada por Salvamento Marítimo próxima al muelle de La Restinga.

Una vez en el muelle, el dispositivo sanitario en la zona atendió a los migrantes, presentando todos buen estado en general.