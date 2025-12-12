Rescatan a un hombre que fue arrastrado por el mar en la playa de La Arenita, en Arona (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado en la tarde de este viernes por efectivos de Salvamento Marítimo y de los bomberos tras haber sido arrastrado por el mar en la playa de La Arenita, en El Palmar, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

En la emergencia intervino una salvamar de Salvamento Marítimo, un grupo de bomberos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado el Cecoes 112 a Europa Press.

Finalmente, el afectado, que presentó lesiones de carácter leve, arribó en la Salvamar al muelle de Los Cristianos, en el sur de la isla, tras ser inicialmente auxiliado por efectivos de los Bomberos. Una vez en tierra, fue asistido por un equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).