Rescatan una neumática con 22 migrantes en aguas próximas a Lanzarote

Salvamento Marítimo rescata una patera en aguas próximas a la isla de Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este martes una neumática con 22 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El rescate se produjo después de que el 112 alertara al Centro de Control de Salvamento (CCS) de Las Palmas de que había una neumática parada, con 22 migrantes de origen magrebí, a unos 20 kilómetros al este de Lanzarote.

Seguidamente desde el CCS de Las Palmas se moviliza a la salvamar Al Nair y al helicóptero MI-21, siendo este el que localiza la embarcación, mientras la salvamar rescata a los migrantes y los traslada hasta Arrecife.

Una vez en el puerto de Arrecife, los 22 migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como por personal de Atención Primaria y Cruz Roja.