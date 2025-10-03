Rescatan a un senderista en El Teide tras sufrir una caída y no poder continuar con su camino

Sucesos.- Efectivos de los Bomberos rescatan a un senderista tras sufrir una caída en El Teide - BOMBEROS DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Tenerife con base en La Orotava, junto a efectivos de la ERIE de Cruz Roja y Guardias Rurales en la isla, han rescatado en la tarde de este jueves a un senderista que había sufrido una caída y que, por tanto, no podía continuar su camino en El Teide, según ha informado el cuerpo de efectivos en una nota.

El suceso se produjo sobre las 16.00 horas, cuando la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112 recibió una alerta comunicando que una persona precisaba de asistencia tras sufrir una caída en el Parque Nacional, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez allí, y tras inmovilizarlo en la camilla de percha, el afectado fue porteado hasta la estación del teleférico para su descenso hasta la base, donde le esperaba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).