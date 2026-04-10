Retiran un enjambre de abejas en el Colegio Británico de La Orotava (Tenerife)

Enjambre de abejas retirado en el Colegio Británico en La Orotava - BOMBEROS DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Tenerife con base en La Orotava fueron requeridos este jueves, sobre las 15.50 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, para intervenir en la retirada de un enjambre de abejas en el Colegio Británico.

Llegados al lugar, comprobaron que el enjambre se había establecido en el interior de un neumático que se encontraba en el patio del centro educativo.

Por ello, los efectivos llevaron la mayor parte de las abejas al interior del cazaenjambres para posteriormente cerrarla, dejando únicamente la piquera abierta con el objetivo de que terminaran de entrar el resto.

Completado el proceso, fueron recogidas por el apicultor, recoge una nota de Bomberos.