Retiran el único nido de avispa asiática en Canarias, localizado en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Intervención de RedEXOS, la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, ha retirado en la noche de este viernes, 5 de junio, el único nido confirmado de avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax) en Canarias, localizado en la fachada del IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria.

Los expertos, según ha informado la Consejería regional de Transición Ecológica en nota de prensa, han considerado que se trata de un avispero derivado, reconstruido por las avispas obreras que sobrevivieron a la retirada del original por los bomberos municipales, a mediados de mayo y en la misma ubicación.

La operación, indican, ha tenido una duración aproximada de una hora, y ha tenido la colaboración del ayuntamiento capitalino, que ha puesto a disposición de la Red un camión grúa de su Servicio de Alumbrado.

Esta actuación exigía, por seguridad laboral, el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) específicos, fabricados a demanda. Su disponibilidad en Canarias y el carácter descentralizado de la Red garantiza que podrán atenderse incidencias similares en el futuro y en cualquier isla.

De todas formas, especifican, "de momento sigue sin confirmarse" la presencia de la especie fuera de Las Palmas de Gran Canaria o incluso de otras zonas de la ciudad.

Y es que de los 155 avisos ciudadanos recibidos e investigados por RedEXOS, "ninguno ha resultado positivo", ya que apuntan que en la totalidad de los casos se ha tratado de confusiones con otras avispas ya presentes en Canarias, así como de observaciones no concluyentes, "de carácter casual y sin el imprescindible respaldo gráfico", por lo que por el momento, se considera que la situación está "bajo control y no se debe generar una mayor alarma".

TRES AVISTAMIENTOS

Hasta el momento solo se han confirmado tres avistamientos, todos ellos en un radio inferior a los 250 metros desde el nido retirado. En este sentido, Eel 22 de mayo un conserje del IES Pérez Galdós consiguió capturar un individuo con un contenedor de plástico.

Posteriormente el 1 de junio un entomólogo captó un vídeo de otra obrera alimentándose de los ajardinamientos anexos al Centro de Información de la ULPGC. Y dos días después cayó otra avispa en una de las trampas instaladas por RedEXOS, también en el entorno inmediato del citado avispero.

Al respecto, señalan que a pesar de que la retirada fue exitosa y transcurrió sin incidentes, los expertos exponen que podrían seguir observándose individuos aislados en los alrededores durante los próximos días, "ya que no existe una garantía absoluta de que todas" las avispas estuvieran pernoctando en el nido en el momento de su retirada.

Si bien se considera "improbable" que el número de supervivientes sea elevado y que mantengan, por tanto, la capacidad de volver a reconstruirlo.

Por todo ello y puesto que sigue existiendo la posibilidad de que subsistan otros nidos no detectados, desde RedEXOS se mantienen las apelaciones a la colaboración ciudadana, así como las vías para reportar cualquier posible avistamiento.

La app móvil de la Red (RedEXOS Gobcan) y su página web www.redexos.com, que son sus instrumentos habituales de trabajo, admiten reportes de cualquier Especie Exótica Invasora, mientras que por el momento se mantendrán habilitadas las dos vías extraordinarias para potenciales avisos de avispa asiática: la remisión de vídeos o fotos sospechosas, tanto de nidos como de avispas, al WhatsApp oficial (646 601 457) y la posibilidad de llamar a cualquier hora al CECOES (teléfono de emergencias).