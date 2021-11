Retoman las clases este viernes en El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ha acordado este jueves que mañana viernes se retomen las clases presenciales en los 22 centros educativos de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda tras la mejora en las condiciones de la calidad del aire.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el director técnico suplente, Rubén Fernández, que ha precisado, no obstante, que no se podrán utilizar los espacios exteriores porque la calidad del aire aún es "desfavorable" si no supera los umbrales de peligrosidad.

Fernández ha apuntado que hay menor presencia de partículas PM10 y desde la noche de este miércoles hay una mejoría y la previsión es que en las próximas horas las condiciones se mantengan o mejoren, lo que permite activar la vuelta a las aulas.

No obstante, ha señalado que sigue vigente la recomendación del autoconfinamiento en los municipios del Valle de Aridane y el uso de las mascarillas FPP2 en caso de tener que salir al exterior.