Rivero asegura que su nombre no va estar "en ninguna papeleta"

Actualizado 26/01/2015 13:03:59 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado este lunes que su nombre no va a estar "en ninguna papeleta" ni para las elecciones autonómicas ni para las elecciones generales.

Rivero no será cabeza de lista de su partido, Coalición Canaria (CC), en las próximas elecciones autonómicas, ya que la formación nacionalista optó porque la lidere Fernando Clavijo. En este sentido, afirmó que su objetivo está ahora "en terminar esta legislatura, con todos los aciertos y errores" que pueda tener.

"Mi horizonte está en terminar esta legislatura, con todos los aciertos y errores; no está en encontrarme en ninguna papeleta ni en las --elecciones-- autonómicas ni en las generales", apostilló. De todos modos, Rivero aseguró, en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, ser "un nacionalista convencido" y señaló que la política "se puede desempeñar en el ámbito que se mueva" cada uno, aportando lo "mejor de uno mismo".

En relación a CC, consideró que Canarias necesita un partido "nacionalista con fuerza", por lo que cree que "hay que trabajar" en aspectos como el "autogobierno, la identidad canaria" de cara al futuro.

APOYO A CLAVIJO

Por otro lado, al ser cuestionado si asistirá a los actos de partido de Fernando Clavijo, candidato a las elecciones autonómicas, apuntó que estará en los que le inviten y donde se considere que su presencia pueda aportar algo.

"Iré a aquellos actos que me inviten y donde entiendan que mi presencia pueda ayudar algo pero creo que el mejor servicio es hacer las cosas bien; creo que la mejor herencia que puedo dejar es el buen trabajo para el futuro candidato de CC", apuntilló.

En este sentido, aseguró que apoya a Clavijo como candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias; "Clavijo es el candidato de CC y el candidato de CC es mi candidato", dijo.

Así, cuestionado por las imputaciones que Clavijo tiene en el marco del 'caso Corredor', señaló que "no hay por qué dudar de la honestidad" del también alcalde de La Laguna, "independientemente de la situación en la que se encuentra".

Agregó que tiene "muy claro" el asunto de las imputaciones, ya que incidió en que "un imputado no es un condenado". Por ello, dijo no ser partidario de destituir a un imputado, a lo que añadió que lo que sí "ha hecho es no nombrar a alguien que esté imputado. No hay necesidad de asumir esos riesgos".

Finalmente, reconoció que los temas de partido "son escabrosos" pero deben "estar remitidos al partido", aún así, al ser cuestionado si se ve fuera de CC, dijo que "no tiene por qué" romperse la formación nacionalista al considerar que se trata de "una fuerza consolidada".