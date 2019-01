Robles dice que Dávila debería explicar a pensionistas o dependientes por qué Canarias no tiene que apoyar los PGE

Publicado 29/01/2019 14:49:46 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado este martes que la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, debería explicar a pensionistas o dependientes por qué Canarias no tiene que apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

Robles valoraba así unas declaraciones que Dávila realizó el pasado lunes en las que apuntaba que lo mejor para Canarias sería que los PGE no se aprobaran. Así al ser cuestionada la ministra por lo dicho por la consejera canaria, Robles que se encuentra de visita en Las Palmas de Gran Canaria, ha mostrado su respeto para defender seguidamente de que las cuentas de 2019 tienen "un contenido social".

Asimismo, incidió en que se trata de un presupuesto que "piensa fundamentalmente en los pensionistas, en los dependientes, en los parados, en los jóvenes sin trabajo", agregando que si bien los territorios "son importantes", también "son importantes las personas".

Además, añadió, que el Gobierno central había pedido aumentar el techo de gasto hasta los 6.000 millones de euros, cuestión que "no ha sido posible porque ha habido partidos políticos que, con una finalidad puramente partidista, no han apoyado los presupuestos". Así, expuso que "muchos de los que ahora critican esos presupuestos, no apoyaron en su momento la elevación del techo de gasto".