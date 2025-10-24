Rodríguez admite que es "insuficiente" adjudicar 109 viviendas públicas en Canarias y aspira a tener 4.000 en licitación

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno, Pablo Rodríguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reconocido este viernes que es "insuficiente" que en esta legislatura solo se hayan adjudicado 109 viviendas públicas.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha achacado este número a que el plan de vivienda heredado del Gobierno anterior es "ineficaz" lo que ha obligado al Ejecutivo a aprobar varios decretos para "acelerar y cambiar el ritmo".

En ese sentido, se ha marcado como objetivo tener 4.000 viviendas en licitación antes del fin de legislatura, tanto a través del Icavi como de Visocan, lo que podría llevar a medio plazo a que en Canarias se construyan unas 10.000 viviendas al año entre públicas y privadas.

"Estamos comprometidos", ha subrayado, avanzando también que en los próximos 36 meses se prevé la entrega de un total de 2.171 viviendas protegidas.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha advertido al consejero de que lo que queda de legislatura "se limite a anuncios que animen la campaña electoral" porque se sigue "muy lejos" de las 35.000 casas que se construían en las islas en 2008.

Además se ha preguntado "si es cierto" que en el archipiélago hay 29.700 personas en lista de espera como demandantes de vivienda, ante los problemas suscitados en sanidad o dependencia, y pronosticado que el Plan Canario de Vivienda "no se va a cumplir" ya que implicaba un total de 2.300 viviendas.

"Quieren entregar en ocho años lo que debía estar en cinco", ha reprochado al consejero.

Para Jover, es una "vergüenza" que solo se hayan entregado 109 viviendas mientras el Gobierno "presume" del presupuesto en vivienda.

Ha indicado también que "estar sin vivienda es un problema que afecta a la salud", aunque no lo vincula a los turistas o el alquiler vacacional sino a los "responsables de las administraciones que adoptan medidas insuficientes".

Por ello la ha exigido al Ejecutivo que sea "contundente" con la política de vivienda pues cada vez se ve a "más gente durmiendo en la calle y con pobreza severa", hasta el punto de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido amparo a la Diputación del Común.