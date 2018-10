Rodríguez (NC) considera el Plan Canarias una "oportunidad perdida" y reta a que se incluyan nuevas políticas

Actualizado 27/01/2010 13:18:02 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nueva Canaria (NC), Román Rodríguez, ha considerado hoy que el Plan Canarias es una "oportunidad perdida", ya que opinó que no era verdad que las islas recibirán 25.000 millones de euros adicionales en los próximos 10 años, y ha retado a que se incluyan nuevas políticas en el documento, entre las que destacó la subvención para los ferrocarriles en Gran Canaria y Tenerife.

"Los únicos que hemos dicho las cosas claras sobre el Plan Canarias hemos sido NC. El resto han estado templando gaitas desde el principio, ya que la única organización política que analizó con rigor el documento página a página y elaboró un informe que puso en evidencia que era un plan que recogía poquísimas novedades y en términos cuantitativos poco significativas, fue NC", explicó durante unas declaraciones a los medios de comunicación.

De esta manera, comentó que ahora la realidad se ha impuesto y los empresarios de Gran Canaria y Tenerife dicen que no hay contenido, los sindicatos han criticado en plan y el PP, "que en su momento se calló, ahora expresa que hay poco contenido". "El hombre clave --añadió-- de Paulino Rivero en el Gobierno, González Ortíz, ha dicho que es claramente insuficiente, que es una especie de medio fiasco. Todo eso lo dijimos al principio, que el Plan Canarias no aporta novedades significativas que no tuviéramos antes del Plan".

El nacionalista afirmó que si el Consejo de Ministros que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria no hubiera tenido lugar, Canarias tendría aproximadamente el mismo dinero, puesto que indicó que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, "sumó hasta el Feile", iniciativa en la que las islas están incluidas por derecho propio al estar integradas todas las comunidades.

"Eso es el Plan Canarias, la suma del Plan Director del Aeropuerto, con la suma del Plan de Costas, con la suma del Plan de Carreteras, con las subvenciones al transporte de pasajeros... Por lo tanto, nuestra crítica persiste y, desgraciadamente, los que validaron ese Consejo de Ministros ahora empiezan a desmarcarse", matizó.

Rodríguez consideró que "no es verdad" que existan 25.000 millones de euros para Canarias en diez años porque lo que se ha hecho es sumar diferentes subvenciones. Además hizo especial hincapié en que es un plan sin contenido que no cambiará la realidad socioeconómica del archipiélago. "Una oportunidad perdida --continuó-- a no ser que incluyan nuevas políticas".

Aquí, retó a que se modificara una política que "sí" cambiaría las inversiones del Estado en Canarias de forma significativa que es la subvención de los ferrocarriles en Tenerife y Gran Canaria.