Rodríguez reivindica la necesidad de que Canarias tenga más "competencias y herramientas" para la gestionar su costa

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reivindicado la necesidad de que la comunidad autónoma disponga de más "competencias y herramientas" para gestionar su costa.

De esta manera, ha recordado la relación histórica de la población canaria con el mar, desde la actividad pesquera hasta los pueblos asentados junto al litoral, y ha defendido que su protección debe compatibilizarse con las garantías y la seguridad de las personas que viven en estos entornos.

Según ha informado el Gobierno regional, así lo comentó el consejero durante la presentación del borrador de la Ley del Litoral de Canarias en el marco del I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio, celebrado en Gran Canaria.

La propuesta busca adaptar la regulación del litoral a las singularidades del archipiélago y abordar cuestiones relacionadas con la planificación, la gestión de las playas y la protección de los espacios costeros, teniendo en cuenta las características territoriales y ambientales de las islas.

"Los canarios llevamos siglos viviendo alrededor de nuestra costa, conviviendo con su entorno y cuidándolo", ha señalado el Rodríguez, quien ha destacado la importancia de avanzar hacia una gestión que permita proteger el litoral y, al mismo tiempo, convivir con él.

También ha puesto en valor la creación de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario durante esta legislatura y ha reiterado que el traspaso de competencias en esta materia ha resultado "insuficiente para responder a las necesidades del archipiélago".

En este sentido, ha señalado que existen comunidades autónomas que disponen de más herramientas para gestionar su litoral y ha defendido que Canarias debe avanzar hacia un marco competencial acorde con su realidad territorial.

Por su parte, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha valorado la celebración del congreso como un espacio de encuentro entre comunidades autónomas y administraciones para compartir experiencias y abordar los desafíos comunes de la gestión costera.

Aquí, ha destacado la participación de alrededor de 200 personas durante las dos jornadas y ha subrayado que la presentación del borrador permite iniciar un proceso de participación en torno a la futura norma.

UNA REGULACIÓN ADAPTADA A LA REALIDAD TERRITORIAL DE CANARIAS

La presentación del borrador ha estado a cargo de Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, quien ha expuesto las principales líneas de la propuesta y su encaje en el marco competencial de Canarias.

Villar ha explicado que el texto aborda el litoral desde una perspectiva que tiene en cuenta tanto la zona terrestre como la dimensión marítima del archipiélago.

Para ello, ha hecho referencia al Estatuto de Autonomía de Canarias y al reconocimiento de las aguas canarias, sobre cuya base ha expuesto el ámbito de actuación que contempla el borrador, siempre dentro del marco jurídico aplicable.

El catedrático ha señalado que uno de los objetivos de la propuesta es adaptar la normativa general a las particularidades de Canarias y concretar conceptos cuya aplicación ha generado dificultades interpretativas. El texto plantea una regulación centrada en las cuestiones que requieren una respuesta específica para el archipiélago.

En materia de planificación, Villar ha explicado que Canarias ya dispone de instrumentos que identifican tramos de costa según sus valores y necesidades de protección, por lo que la propuesta plantea aprovecharlos y reforzar sus determinaciones cuando resulte necesario.

La iniciativa incorpora también principios como el uso y disfrute del litoral, el desarrollo sostenible, la integración de la planificación costera y la conservación de las aguas. Asimismo, contempla mecanismos de participación y coordinación, entre ellos el Foro del Litoral, y el refuerzo de herramientas de información para mejorar el conocimiento y la gestión de la costa.

PLAYAS, CHARCOS Y NÚCLEOS COSTEROS TRADICIONALES

Finalmente, la gestión de las playas constituye uno de los ámbitos específicos de la propuesta. El borrador aborda cuestiones como la clasificación de los tramos de costa, los espacios libres, la compatibilidad de los distintos usos y el mantenimiento y la regeneración de las playas.

Además, Villar ha destacado la necesidad de dar un tratamiento adecuado a las singularidades canarias, entre ellas los charcos y las piscinas naturales, espacios de baño tradicionales que presentan características distintas a las de las playas y requieren una regulación adaptada a su realidad.

El texto contempla también cuestiones relacionadas con las servidumbres de protección, tránsito y acceso al mar, así como la concreción de conceptos vinculados a los usos autorizables.

En relación con el acceso peatonal a la costa, el catedrático ha señalado la importancia de interpretar los criterios normativos teniendo en cuenta la accesibilidad y los derechos de las personas.

Otro de los aspectos abordados ha sido la situación de los núcleos costeros tradicionales. El borrador plantea reconocer sus valores históricos, pesqueros, marítimos y sociales, así como estudiar fórmulas para ordenar estos asentamientos, mejorar sus servicios básicos y proteger sus características, evitando su crecimiento o extensión.