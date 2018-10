Saavedra, sobre la prisión permanente revisable: "A veces parece que se respeta más el honor que la vida de una persona"

Publicado 12/03/2018 15:22:55 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha eludido exponer su posición personal acerca de la prisión permanente revisable, un tema pendiente del Tribunal Constitucional (TC), pero sí se ha mostrado partidario de que se cumplan las penas, sobre todo cuando se trate de hechos graves que han tenido un gran impacto mediático.

En rueda de prensa, Jerónimo Saavedra ha señalado que el Código Penal y las próximas legislaturas deben plantearse "seriamente" qué políticas de penas se están aplicando en España y compararlas con otros países del entorno, porque "a veces parece que se respeta más el honor que la vida de una persona a efecto de penas".

También criticó que en España hay veces que se acumulan delitos que en otros países no, como ocurre con el de asociación ilícita. Así, se refirió al denominado caso del 3%, donde había personas que ocupaban un cargo público y estaban investigados por un supuesto cohecho que efectivamente se produjo, pero el partido genera que se es miembro de una asociación lícita, comentó Saavedra.

Por otro lado, recordó que la pena de muerte está prohibida en España y ni siquiera se puede someter a referéndum a través de una reforma constitucional, y considera que debe seguir "siendo extraña" al sistema jurídico español. Respecto a la cadena perpetua, señaló que aún está vigente en países como Italia, pero no ve necesario que se modifique el sistema de las máximas penas, pero sí que se cumplan más.

En su opinión, "no puede ocurrir la desmoralización de que una persona que está en prisión por una acusación grave de hechos ocurridos con un gran impacto mediático comunique por carta que va a salir dentro de diez años y con permisos. Eso no puede ocurrir. En eso hay que ser más tajantes y no dar tanta discrecionalidad a los que aplican las penas".