La Sala Insular de Teatro (Gran Canaria) abre el plazo para el Concurso de Monólogos 2026

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Insular de Teatro (SIT), en Gran Canaria, ha abierto el plazo de presentación de textos para el Concurso de Monólogos 2026, en lo que será la decimotercera edición del proyecto.

Según informa el Cabildo, los autores seleccionados recibirán un premio de 300 euros y las obras formarán parte de un espectáculo que tendrá lugar en la SIT los días 16 y 17 de octubre de 2026.

Las personas interesadas tendrán que ser mayores de 18 años y podrán enviar un máximo de dos propuestas antes del próximo 26 de junio a las 15.00 horas.

Por su parte, los monólogos tendrán que ser textos originales en castellano, libres de derecho de autor y que no hayan sido publicados con anterioridad.

El tema será totalmente libre aunque se excluirán todas aquellas obras cuya temática fomente, propicie o legitime la violencia, la discriminación por cualquier motivo, el consumo de sustancias o que pueda resultar ofensiva y herir la sensibilidad de los ciudadanos.

El director artístico del Concurso de Monólogos, Carlos Alonso Callero, será el encargado de elegir los textos ganadores del concurso y de llevarlos al escenario del teatro.

Finalmente, para participar en el concurso, se deberá ser mayor de edad y enviar el nombre y apellidos, DNI, título del monólogo, teléfono de contacto, e-mail y lugar de residencia al correo info@artesescenicasgc.com con el asunto 'Concurso de monólogos SIT 2026'.