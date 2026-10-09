Salvamento Marítimo intercepta otras dos pateras con 136 inmigrantes y los traslada hasta Arrecife (Lanzarote)

Embarcación irregular interceptada por Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 9 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado durante las últimas horas otras dos embarcaciones irregulares con unos 136 inmigrantes y los ha trasladado hasta el Puerto de Arrecife (Lanzarote).

En este sentido, el organismo estatal ha explicado que en el primero de los casos, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas movilizó a la Guardamar Urania, que localizó una neumática con 76 personas, entre los que había ocho mujeres y dos menores de edad.

Una vez rescatados, el recurso marítimo puso rumbo al muelle de la capital de Lanzarote, donde llegaron alrededor de las 01.20 horas de este viernes.

Sobre la segunda, fue un aviso de la Guardia Civil por una embarcación irregular a unas siete millas al este de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, la que hizo que el CCS Las Palmas activara a la Salvamar Acruz.

Así, se localizaron y rescataron a los 60 ocupantes de la misma para llevarlos hasta el Puerto de Arrecife, lugar en el que desembarcaron sobre las 06.00 horas.

UNOS 339 INMIGRANTES EN 24 HORAS SÓLO EN LANZAROTE

Con estas dos llegadas, son ya 339 los inmigrantes irregulares a bordo de cuatro embarcaciones que Salvamento Marítimo ha rescatado y trasladado hasta Lanzarote en las últimas 24 horas.

Al respecto, en la madrugada del miércoles al jueves se interceptó una neumática con 125 inmigrantes (99 hombres, 4 mujeres y 22 menores) cuando navegaba con una entrada de agua a 58 millas náuticas al noreste de la isla; y en las horas centrales del jueves se rescató otra neumática que navegaba a 78 millas náuticas al noreste de Lanzarote con 78 inmigrantes subsaharianos (64 varones, doce mujeres y dos menores).