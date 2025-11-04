Salvamento Marítimo intercepta una patera con quince magrebíes al sur de Maspalomas (Gran Canaria)

Patera interceptada por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este martes una patera con quince migrantes de origen magrebí, entre ellos un posible menor de edad, cuando navegaban al sur de Maspalomas (Gran Canaria).

Según informa el organismo estatal, fue el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) el que detectó una posible embarcación irregular a unas 18 millas al sur de la isla.

Entonces, el Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas activó al avisón Sasemar 103 y avisó a un mercante para que estuviera atento en el caso de que avistaran alguna patera.

Finalmente, se detectó a los migrantes y se mandó al lugar a la Guardamar Urania, que rescató a quince magrebíes para trasladarlos al Muelle de Arguineguín.