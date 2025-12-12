Salvamento Marítimo rescata a unas 200 personas migrantes a bordo de un cayuco que viajaba próximo a La Restinga

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 12 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este viernes a unas 200 personas migrantes a bordo de un cayuco que viajaba a 0,6 millas del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

Así, el Centro Coordinador del organismo estatal en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Dipha, que se desplazó a la zona, donde pudo rescatar a la mitad de la embarcación. La Salvamar Nadia también fue desplazada hasta el lugar, desde donde procedió a escoltar al cayuco, con el resto de migrantes, hasta puerto.

Las personas migrantes han desembarcado en la isla sobre las 14.25 horas, según ha precisado el organismo estatalA a Europa Press.