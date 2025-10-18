Salvamento Marítimo rescata a 47 personas migrantes a bordo de una neumática en aguas próximas a Lanzarote

Archivo - Neumática rescatada por Salvamento Marítimo en aguas próximas a Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este sábado a 47 personas migrantes, de origen magrebí, que viajaban a bordo de una neumática que fue localizada a 61 millas naúticas al noreste de la isla de Lanzarote.

Asimismo, una vez fue activada la alerta en el centro de control de Salvamento Marítimo en Las Palmas, la Guardamar Polimnia salió al encuentro de la embarcación para su rescate, según informa el organismo estatal.

De este modo, en torno a las 6:53 horas, se procedió al desembarco en el puerto de Arrecife.