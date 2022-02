San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) muestra su rechazo a la invasión rusa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha leído este lunes, en conjunto con los portavoces de los grupos en el Ayuntamiento, una Declaración Institucional en la que se expresa el "rechazo y condena firme ante la invasión militar perpetrada por el Gobierno de la Federación de Rusia al pueblo de Ucrania".

En este acto también estuvieron presente trabajadores municipales, así como un grupo de ciudadanos ucranianos que residen en el municipio y con los que la alcaldesa, "visiblemente afectada", departió con ellos, especialmente con Anna, madre de cuatro hijos, que lleva siete años viviendo en San Bartolomé de Tirajana y que no pudo contener el llanto, ya que expuso como "gran parte de su familia sobrevive recluida en sótanos de Kiev y otras ciudades asediadas por el ejército ruso".

Anna aseguró que hace días que "no" ha podido contactar con sus padres y hermanos, "no hay electricidad, no hay teléfonos para comunicarse", afirmando estar "desesperada", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, la alcaldesa les ha transmitido, en nombre de la institución municipal, la "solidaridad y el calor de todos los vecinos de este municipio. Una acogida y cariño extensiva, igualmente, a los ciudadanos rusos que viven" en San Bartolomé de Tirajana y que "se muestran contrarios a esta inaceptable exhibición gratuita de fuerza".

"Esta Corporación manifiesta la reprobación enérgica ante la acción bélica que provocará, como ya está produciéndose, drama y dolor humanos, así como la desestabilización del necesario equilibrio social y económico mundial, como se merece la ciudadanía ucraniana, la propia de Rusia y de la Unión Europea. Exigimos, asimismo, la inmediata retirada de las tropas invasoras y el cese de las hostilidades en Ucrania. El pueblo ucraniano ha de volver a la paz y a su independencia como Estado soberano", dijo.

Añadió que San Bartolomé de Tirajana es una localidad "de paz y concordia", en la que "residen miles de hombres y mujeres de países de los cinco continentes, entre ellos de Ucrania", por lo que abogan por la "paz de los pueblos, por el cumplimiento de los valores básicos de la democracia, por la apertura de las vías diplomáticas para dilucidar las diferencias y concluir, de forma inmediata, el sinsentido del belicismo".

Finalmente expuso el apoyo al Gobierno de España y a la Unión Europea en defensa de la paz y de los principios del estado de derecho.