La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria busca "crear cantera" con una jornada especial para los niños - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, que este 2026 cumple 25 años, buscará "crear cantera" con un día específico y diseñado para el disfrute de los más pequeños de la casa y sus familias, que contarán con una jornada pensada para ellos el 30 de diciembre en el Gran Canaria Arena.

Así lo ha informado la organización de la prueba, que añade que se trata de una de las novedades de un aniversario que tendrá el reto solidario de llegar a los 10.001 participantes del año anterior, con una recaudación que irá íntegramente a cuatro ONGs con proyectos sociales en las islas.

El día 30, la jornada infantil contará con actividades, talleres, animación y el tradicional circuito de 600 metros, que será un chute de energía y la antesala del día grande de este evento.

El último día del año, la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria tomará la ciudad, con su versión más rápida en 'La carrera de las estrellas', 5 kilómetros competitivos con los más rápidos de las ocho islas de Canarias, además de varias estrellas del deporte profesional invitadas que buscan hacer historia en este aniversario.

De esta manera, a las 17.00 horas del último día del año se celebrará la salida popular de los 6 kilómetros, un circuito que se ha consolidado en la historia de la carrera y en el que participan grandes, pequeños, familias e incluso mascotas, afianzando su alma petfriendly para que todo el hogar sea parte de esta gran fiesta para despedir 2026.

El promotor del evento, el gerente de Top Time Eventos, Pablo González, ha celebrado los "datos importantísimos de esta prueba tan entrañable para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para la isla de Gran Canaria".

LA SAN SILVESTRE SE CENTRA EN SU CANTERA

Además, añadió que este año, la San Silvestre se centra en su cantera más que nunca, con un día especial "en el que los pequeños y las familias van a poder compartir un día totalmente dedicado a la infancia en el Gran Canaria Arena y disfrutando de pasar por el mismo estadio de Gran Canaria".

La 'Carrera de las estrellas', que confirmó su éxito en su estreno en la pasada edición, será el momento de "quienes vuelan sobre el asfalto" para abrir boca antes de, a las 17 horas, "dar la salida multitudinaria con participantes de todas las islas y varios países del mundo".

Mientras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado de este "evento deportivo de singular trascendencia" ha logrado "mantener firme la llama de una carrera que ha atraído a más de 100.000 personas durante estos años", y que ha vencido numerosas dificultades".

Detrás de esta carrera, ha dicho, "hay una sociedad que necesita de espacios como este, de referencia, donde encontrarse y pasarlo bien.

Finalmente, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha invitado a la ciudadanía a sumarse a "uno de los eventos deportivos, sociales, solidarios más importantes", más aún "en esta edición tan especial".

"Son 25 años de experiencias vividas compartidas, recorriendo la ciudad en el último día del año donde las familias salen a divertirse, a despedir el año y hacerlo con los mejores deseos para el próximo 2027", comentó.