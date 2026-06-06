Santa Cruz implanta un carril de uso exclusivo para el transporte público para facilitar el tráfico el 12 de junio

Carril para guagua en la Avenida 3 de Mayo de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y en coordinación con la Policía Local, ha diseñado un dispositivo especial de movilidad y seguridad implantando un carril para uso exclusivo del servicio de transporte público, que se situará en la Avenida Tres de Mayo el viernes, 12 de junio, con motivo de la visita del Papa León XIV.

En este marco, el ayuntamiento ha promovido el uso del transporte público para acudir a los actos previstos del Papa en Santa Cruz de Tenerife, facilitando el acceso de las guaguas, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

El objetivo, matizó, es facilitar el tráfico en la ciudad "en un día que se verá marcado" por el corte del acceso a la ciudad desde la TF-4, con restricciones desde las 03.00 horas, limitándose el paso solo a vehículos autorizados, y a partir de las 09.00 horas a vehículos con escolta, además de las restricciones en otras vías.

En este marco, el carril de uso exclusivo de guaguas se ubicará en el carril de la derecha de la avenida Tres de Mayo, en sentido ascendente, desde la Glorieta Manuel Bethencourt del Río hasta la Turboglorieta del Rotary Club, que conecta con las salidas hacia la TF-1 y la TF-5.

También se contempla otra vía similar en la calle Fomento, junto al Intercambiador.

Respecto al transporte discrecional, expuso que se habilitarán diferentes zonas para su estacionamiento en las proximidades al puerto, en concreto en los parkings del Parque Marítimo y del Palmetum, además de en la calle Víctor Zurita Soler.

Toda esta información, indican, está sujeta a cambios que vengan obligados por el dispositivo de seguridad, si bien se irán informando a la ciudadanía a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Santa Cruz: teléfono 010; Chatbot Anaga (WhatsApp) 695886891; santacruzconelpapa@santacruzdetenerife.es; www.santacruzdetenerife.es/web/santa-cruz-con-el-papa; www.visita-papa-2026.com