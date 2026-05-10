Santa Lucía (Gran Canaria) celebrará la Feria de la Actividad Física y el Deporte bajo el lema 'Siente el movimiento'

Santa Lucía (Gran Canaria) acogerá la próxima semana su III Feria de la Actividad Física y el Deporte - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Actividad Física y el Deporte 'Siente el movimiento' regresará los próximos 15 y 16 de mayo a Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) y pondrá el foco en el colectivo LGTBIQ+ en el deporte.

En un comunicado, la organización ha explicado que la cita tendrá lugar en la Plaza de los Algodoneros y la zona peatonal de la Avenida de Canarias, posicionándose como escenario, referente y punto de encuentro entre la ciudadanía, los clubes deportivos y empresas del sector.

Además, tendrá el objetivo de promover la actividad física y deportiva sin límites, los hábitos de vida saludable, el juego limpio, poner en valor el trabajo diario de clubes y entidades, empuje del deporte desde la base.

Entre las novedades de 2026, destaca la participación de Omaira Perdomo, primera deportista trans en la élite del deporte femenino español al jugar en la máxima categoría del vóleibol, talleres, masterclass, expositores y la I Carrera Benéfica Guardia Civil Las Palmas, que se celebrará el 16 de mayo a las 17 horas con dos modalidades.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, ha señalado que esta feria, "no solo se podrán ver los productos relacionados con el deporte en los diferentes stands, sino que también habrá múltiples actividades y charlas relacionadas con el deporte y los hábitos saludables".

La Feria del Deporte 'Siente el Movimiento' arrancará el viernes, 15 de mayo, con la apertura de la feria de expositores, que enriquecerá una programación de actividades continuas de clubes deportivos, con exhibiciones de baloncesto, atletismo, ciclismo, karate, boxeo, circo y fútbol, entre otras disciplinas.

A partir de las 10.00 horas se celebrará la lectura del manifiesto a cargo de Omaira Perdomo junto a centros educativos y personas mayores, que servirá de pistoletazo de salida a las actividades de deportes tradicionales con cientos de escolares y la marcha atlética saludable 'Golden Fit' de Pasos X La Vida.

También destaca en la jornada del viernes la charla del doctor Antonio Ramos Gordillo, la presentación de la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez 2026 y un reconocimiento a los/as campeones 2025, una masterclass para embarazadas de Mamifit, clase de Zumba, la presentación del Plan Director de Infraestructura Deportiva de Santa Lucía de Tirajana, la charla del campeón mundial de natación David Meca y la actuación de humor improvisado de Adri y Rod.

Ya el sábado, la Feria regresará para un día de programación intensa que incluye una masterclass de yoga y otras actividades dirigidas, competiciones con atletas canarios, un taller sobre deporte LGTBI impulsado por la Asociación de Mujeres Valentina y una charla-taller de Cristo Rodríguez Pérez, CEO de Canary Athletes.

La jornada de tarde del sábado incluirá además la Primera Carrera Benéfica Guardia Civil Las Palmas/Milla Urbana 1609 metros, que se estrenará en este 2026, además del tradicional desfile de moda deportiva, actividades infantiles, hinchables, entrega de premios y la actuación musical del grupo Los 600 como broche final a esta tercera edición.