El SCS da por cerrado el brote de sarampión en La Palma con 56 casos

Archivo - Persona infectada por sarampión. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), siguiendo los protocolos establecidos para estos casos, ha dado por cerrado el brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma y que afectó a un total de 56 personas, de las que 29 fueron mujeres y 27 varones y se corresponden con treinta casos en Gran Canaria, 22 en La Palma y cuatro en Tenerife.

Por edades, estas 56 personas se distribuyen de la siguiente manera: nueve de entre seis y doce meses, tres de entre trece y veinticuatro meses, seis de entre quince y veinticuatro años, veintidós de entre veinticinco y 44 años, y dieciséis casos de personas de 45 años o más.

Todos los afectados presentaron sintomatología leve y cursaron la enfermedad sin incidencias ni cuadros clínicos de gravedad, resalta la Consejería de Sanidad en una nota.

De ellas, once necesitaron ingreso hospitalario, siendo el tiempo medio de estancia en el hospital de 4,8 días.

El brote se dio por cerrado en Tenerife el 8 de diciembre y en La Palma 7 de enero, mientras que en Gran Canaria este martes, al haber transcurrido el tiempo establecido en los protocolos sin registrarse nuevos casos asociados al brote.

SEGUIMIENTO DEL BROTE

Los primeros casos notificados en este brote se correspondieron con el caso índice en edad vacunal, es decir, mayor de doce meses, un personal sanitario y un menor prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado.

En los días posteriores, las labores de seguimiento y rastreo confirmaron nuevos casos vinculados, correspondientes a personas de Tenerife y Gran Canaria.

Desde que la Dirección General de Salud Pública tuvo conocimiento de la sospecha de estos casos, y en permanente comunicación y coordinación con la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, se activaron los protocolos de valoración, seguimiento y control de los contactos para intentar controlar la propagación de la enfermedad.

En total, y desde el inicio del episodio se realizó rastreo epidemiológico a más de 2.000 personas, descartándose un total de 117 casos sospechosos.

IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

La Consejería destaca que de las 56 personas afectadas, veinticuatro, es decir, el 42,86 por ciento no estaba vacunado contra el sarampión.

Por ello, desde la Dirección General de Salud Pública se incide en la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión incluidas en el calendario vacunal para lograr la inmunización individual y evitar la transmisión de la enfermedad a personas que, por alguna circunstancia, no puedan recibir la vacuna.

En este sentido, se recuerda que la vacuna es el medio más seguro y eficaz para evitar contraer y transmitir el sarampión.

Esta vacuna se administra en dos dosis, a los doce meses y a los tres años, y el 95 por ciento de la población canaria está correctamente vacunada en el primer año de vida.

Se recomienda, además la vacunación de aquellas personas adolescentes, jóvenes y adultas nacidos a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y sin historia documentada de haber recibido dos dosis de la vacuna triple vírica.

Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento a la población para que revisen el estado vacunal de niños y niñas de tres años y comprobar que hayan recibido dos dosis de vacuna contra el sarampión, así como a las personas que hayan nacido después de 1978 y no tengan constancia de haber sido vacunadas o haber pasado la enfermedad de forma natural, consulten en su centro de salud para recibir la vacuna.

Además, el personal sanitario, en especial, por encontrarse en mayor riesgo de exposición a posibles casos incidentes y por representar una importante proporción de casos en los brotes notificados en España y otros países, debe asegurarse de que se encuentra correctamente inmunizado contra la enfermedad.