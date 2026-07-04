El SCS recuerda la importancia de donar sangre en verano para mantener el stock en los hospitales canarios

Donante de sangre del SCS - CEDIDO POR SCS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado a la población la importancia de donar durante los meses de verano para mantener el stock de hemoderivados en los hospitales de Canarias.

Según ha señalado la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, la sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente, por lo que la única manera de garantizar su disponibilidad es mediante la donación voluntaria y periódica.

Cada donación puede beneficiar a varias personas y convertirse en una nueva oportunidad para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

Con el objetivo de facilitar la participación de la población, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia desplegará la próxima semana diversos dispositivos móviles de extracción y mantendrá operativos los puntos fijos de donación en todas las islas.

Antes, este 4 de julio se podrá donar en el Centro Comercial Alisios, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 08.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30.

En la misma jornada, en Tenerife, se puede acudir a la plaza de la Catedral, en San Cristóbal de La Laguna, de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15 horas.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias, el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir el sábado de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

Además, ese sábado también se podrá donar en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria de 10.00 a 19.30 horas.

REQUISITOS PARA DONAR

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Finalmente, la Consejería ha apuntado que ante cualquier duda se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.