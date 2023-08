El secretario del PSOE de Canarias dice que la bajada del IGIC es el "primer gran fraude" del Gobierno regional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reprochado este martes al actual Gobierno regional --de CC y PP-- que la propuesta electoral de bajar el IGIC del 7 al 5 por ciento es el "primer gran fraude", ya que fue anunciada durante la campaña como una medida "estelar".

"Esta fue la gran propuesta electoral de los partidos que conforman el Gobierno de Canarias actual. Y, por tanto, también ha sido el primer gran fraude porque ya han pasado semanas y seguimos con el 7 por ciento de IGIC", apuntilló en una rueda de prensa que ha ofrecido tras mantener un encuentro con diputados y senadores socialistas del archipiélago.

De este modo, Torres reprocha, como oposición que es del Gobierno canario, el "gran fraude" que ha supuesto la promesa electoral de CC y PP tras establecer lo que ha denominado una "relación contractual" a través del voto.

Además defiende que su formación "ha sido clara" en relación a esta bajada impositiva, apuntando que conllevaría una "merma de ingresos que afecta, sin ninguna duda, al estado del bienestar", por lo que señaló que habrá que conocer de "dónde van a recortar esos ingresos que no se van a producir".

Así subrayó que su partido dice "claramente" que en Canarias lo que se necesita es "caminar como se ha hecho", haciendo mención a los "mejores datos" de dependencia, derechos sociales, en atención a las familias con menos recursos, en educación pública, en sanidad para todos, en la descentralización de los servicios o en recursos en las ocho islas, que deja el gobierno saliente y que lideraba Torres, para agregar que todo ello exige unos ingresos determinados.

Sin embargo, reprochó al nuevo Gobierno de Canarias que ahora aparecen con "excusas" diciendo que "no sabían que iba a haber recuperación de las reglas fiscales", algo que Torres apuntó que conocían "todos", por lo que avisó de que se opondrán a que "se toquen los pilares del estado del bienestar".

"Nosotros no queremos que haya una sanidad que fundamentalmente haga que la gente vaya a lo privado, queremos que la educación de cero a tres años sea pública y gratuita y en los colegios, con aulas que estén como están, habilitadas" apostilló para añadir que cuando hay problemas, lo que tienen que hacer es resolverlo, y no "criticar al gobierno anterior" porque la política "es resolver los problemas", "no poner excusas".

Por otro lado, también ha criticado que el actual Ejecutivo autonómico sea el "más caro", lo que ha reprochado también "va en contra de lo que ellos decían en campaña electoral, que había que adelgazar la administración", matizando que los problemas "no" se solucionan poniendo más cargos políticos.

Sin embargo, dijo, es el Gobierno de Canarias que tiene "más cargos políticos de la historia" del archipiélago. A ello agregó que tras varias semanas de que la toma de posesión del Ejecutivo regional "no" han visto actuaciones "inmediatas" sobre la isla de La Palma en relación a que los afectados por el volcán de la isla de La Palma que "están en las aulas y viviendas que el Gobierno de Canarias puso y que fueron duramente criticados, por ejemplo, por el actual presidente del gobierno de Canarias --Fernando Clavijo--".