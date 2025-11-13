El sector tecnológico en Canarias atrae hasta 52 millones de euros de inversión potencial, según Proexca

El sector tecnológico en Canarias registra un aumento de su inversión potencial en 52 milllones de euros, según Proexca - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Proexca ha presentado recientemente los datos del primer semestre de actividad de la entidad pública, encargada de la internacionalización de la economía de las islas y su diversificación económica, destacando en ellos el aumento de inversión potencial del sector tecnologico en las islas con su actividad, según las empresas: un total de 52 millones de euros, superando los 3 millones estimados en 2024.

Los puntos clave de esta memoria se centran, asimismo, en que varios sectores muestran un crecimiento "exponencial" en la atracción de inversión potencial, superando las cifras de 2024 en solo seis meses, despuntado entre ellos el sector de la tecnología, TICS, startups y semiconductores, según ha puntualizado el Gobierno regional en una nota.

Así, este sector, la inversión potencial atraída por Proexca alcanzó cifras estimadas, según las empresas, de 52 millones de euros, superando los 3 millones estimados en 2024. Este dato, advierten, va de la mano de las buenas previsiones en empleo potencial estimado, siendo la cifra aproximada de 520 puestos de trabajo generados.

En economía azul, por su parte, la inversión estimada potencial aumentó, pasando de 1 millón en 2024 a 50 millones de euros en este semestre y estimando un empleo potencial de 150 puestos de trabajo. Y otro de los sectores estratégicos que "está creciendo", detalla el Ejecutivo, es el aeronáutico - aeroespacial, con una atracción estimada de inversión potencial de 3 millones de euros y empleo potencial de más de 600 puestos.

El sector audiovisual y gaming desvela datos también "muy buenos", especialmente en cuanto a Promoción Exterior, con un negocio estimado de 21 millones de euros. A esta cifra se sumarían 1,4 millones de euros estimados identificados por Invertir en Canarias.

Mientras, en el sector agroalimentario, la cifra estimada de negocio, gracias a los acuerdos y reuniones establecidos en misiones comerciales inversas, directas y la participación en ferias, está calculada por el sector en torno a 1 millón de euros.

ACCIONES DE PROEXCA

En total, Proexca ha impulsado más de 65 acciones de internacionalización en el primer semestre del año. Además, Proexca ha podido mejorar en este primer semestre la gestión de sus programas para empresas canarias, destacando el adelanto de las convocatorias.

El 'Canarias Aporta', financiado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, uno de los programas más importantes, recibió 163 expedientes. Las solicitudes de financiación superaron los 7,75 millones de euros, un aumento de 1 millón respecto a 2024. También destacó el lanzamiento de un nuevo programa 'Canarias Pre Aporta', para pequeñas empresas de las islas capitalinas que buscan internacionalizarse.

Estos sectores declarados "estratégicos" por el Ejecutivo canario son "prioritarios" en la estrategia de internacionalización de Proexca, a través de acciones encaminadas de manera "transversal y coordinada" en diferentes áreas: Invertir en Canarias, Promoción Exterior, Formación y Talento y Marketing, Comunicación y Datos.

CANARIAS, EN EL EXTERIOR

Actualmente, desde Proexca, se busca trabajar de forma que los equipos se fusionen para maximizar la eficiencia 360 e integrar a las empresas foráneas y a las empresas canarias en las cadenas de valor globales, con el fin de diversificar la economía, promocionar a Canarias como hub de desarrollo de negocios y dar a conocer sus ventajas.

Proexca ha intensificado, en concreto, su papel como puente entre África y Europa. En cuanto a la Estrategia África o Plan África, detallan se realiza un trabajo transversal en equipos de las diferentes áreas de Proexca, enfatizando el rol de las delegaciones de la entidad en Marruecos y Senegal. Por ejemplo, se realizaron 6 acciones con África, entre las que se incluye la visita del Presidente del Gobierno de Canarias a Mauritania en febrero en una misión multisectorial con más de 70 empresarios de Canarias.

Se impulsó, además, la internacionalización en sectores como tecnología (aceleración de startups mauritanas), salud (Morocco Medicalexpo) y agroalimentario (misión a Senegal).

Otro de los aspectos que se han destacado son los proyectos europeos gestionados por Proexca. Proexca y Gesplan obtuvieron un INTERREG MAC de casi 1 millón de euros para trabajar con Senegal en el proyecto AT Clima. Además de la continuidad como socio de la EEN (Enterprise Europe Network), la mayor red de apoyo a pymes a nivel mundial, destaca la participación en proyectos como A3M ATLANTIC y BLUE SUPPLY CHAIN (Economía Azul).