La segunda Comisión Interministerial de Inmigración se celebrará el martes para evaluar nuevas medidas con El Hierro

Archivo - El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

El Gobierno central, "abierto" a instalar un Hospital de campaña en la isla si se demuestra su "absoluta necesidad" VALVERDE (EL HIERRO), 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España convocará el próximo martes una segunda Comisión Interministerial de Inmigración con el objetivo de actualizar las medidas y evaluar los acontecimientos de la última semana en la isla de El Hierro, que está en emergencia migratoria ante el repunte que se registra especialmente este mes de noviembre.

Así lo ha avanzado este domingo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha visitado la isla, y en concreto el muelle de La Restinga, con motivo de la situación que sufre. En declaraciones a los medios ha detallado que se está "en contacto directo" con el Gobierno canario para hacer un seguimiento de la situación.

Torres, que ha subrayado que ya el Gobierno central ha aprobado la emergencia migratoria en la isla, ha abordado los 15,2 millones acordados el pasado martes en la última Comisión para destinarlos a plazas de acogida en España y Canarias, así como los 1 millones para reforzar Cruz Roja, entre otras medidas relevantes.

Junto a ello, ha dicho, ya se han implementado "más recursos" en el delegación del Gobierno en Canarias con el objetivo de colaborar con respecto a los menores migrantes no acompañados que arriban a las islas. "Estamos trabajando en medidas de carácter social y económica, así como también de tipo diplomático", ha añadido.

"Hemos tenido respuesta humanitaria en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros de manera inmediata, y, a partir de ahí, de manera ordenada y rigurosa, y con recursos, esas derivaciones se van ejecutando al resto del territorio fuera de de El Hierro, y a otros lugares, de acuerdo con las propuestas del Ministerio de Inclusión".

Ha insistido Torres en el "refuerzo" que hace el Gobierno de España con la situación, especialmente en sus relaciones diplomáticas con los países de origen, sobre todo con Senegal, para tratar de contener la emergencia.

REFUERZO CON UNA SALVAMAR

A ello ha sumado la inversión económica actual para reforzar el personal sanitario ante la saturación denunciada en el Hospital Insular. Además, ha señalado el ministro la posibilidad de valorar, si se "materializa su eficiencia y absoluta necesidad", la instalación de un Hospital de campaña reclamado por el Ejecutivo canario.

"Vamos a continuar con ese seguimiento semanal para poder también ir puliendo las cosas y que sea la mejor respuesta posible", ha insistido Torres que, preguntado por otros recursos comprometidos por el Estado el pasado martes, ha dicho que la Salvamar Calíope llegará "en los próximos días" para reforzar a Salvamento Marítimo.

"Su llegada estaba prevista entre hoy y mañana, pero dadas las situaciones atmosféricas y tamién del mar, que hicieron que se retrasara la travesía en su destino a Canarias, es previsible que esté entre mañana y el martes. Eso significa que Canarias aumentará en tre el número de salvamares frente al fenómeno migratorio", ha dicho.