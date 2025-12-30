La segunda edición de 'DiploInnova Canarias' abordará la investigación en los océanos y el cambio climático

Primera edición de 'DiploInnova' celebrada en La Palma - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias centrará la segunda edición de 'DiploInnova Canarias' en la investigación en torno a los océanos y el cambio climático.

Este programa está promovido desde la Presidencia del Gobierno de Canarias en el marco de la iniciativa Islas Responsables Lab (IRLab) para avanzar en el conocimiento global de la ciencia y la tecnología en ámbitos de interés estratégico.

Conectando continentes y acercando realidades, Canarias se posiciona como un espacio singular e integrador para la reflexión, el diálogo y la colaboración en torno a los grandes desafíos y oportunidades globales y además permite mostrar las infraestructuras estratégicas al servicio de la ciencia, resalta el Ejecutivo en una nota.

Tras la edición inaugural en La Palma el pasado septiembre, centrada en astrofísica y espacio, el programa continúa estrechando vínculos con diversos países gracias a su segunda edición, que se celebrará el próximo mes de febrero.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, destaca que desde el Gobierno de Canarias se ha propiciado este espacio para fomentar la colaboración internacional en ciencia y transferencia de conocimiento, creando además un punto de encuentro para dar a conocer el trabajo que se desarrolla y en las islas y seguir sumando esfuerzos de manera conjunta en la protección y preservación de los océanos, un ámbito estratégico en el que Canarias "tiene mucho en juego".

Caraballo hizo hincapié en que este programa abre una nueva etapa en la proyección exterior de Canarias, vinculada no solo al conocimiento sino a la innovación y el talento, "con el fin de que las islas participen activamente en aportando soluciones a los grandes retos globales".

El viceconsejero subrayó que, con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias reafirma su "compromiso con la ciencia como motor de desarrollo económico y social", así como con la internacionalización del ecosistema investigador del archipiélago.

La segunda edición de 'DiploInnova' tendrá lugar el 3 de febrero en la sede de la Fundación COTEC, en Madrid, y el objetivo es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social.

El alineamiento de esta entidad con los objetivos de 'DiploInnova Canarias', los estrechos lazos que tiene con Canarias y la proximidad a las distintas embajadas constituyen los ingredientes para garantizar un encuentro fructífero para todas las entidades participantes.

En este contexto, Canarias se presenta como un banco de pruebas natural y tecnológico, un laboratorio vivo donde se desarrollan soluciones científicas y tecnológicas innovadoras con impacto local y global.

El encuentro busca fomentar la colaboración internacional, reforzando a Canarias como polo de investigación e innovación en áreas donde nuestras singularidades se convierten en ventajas competitivas.

El fin último de esta iniciativa es contribuir a un mundo más sostenible a través de avances aplicados a la gestión de océanos, la mitigación del cambio climático y el desarrollo responsable.

Para ello, la jornada combinará presentaciones institucionales que contextualicen la relevancia del programa y las oportunidades de colaboración y la proyección de las capacidades científicas de Canarias y de sus infraestructuras estratégicas, como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) o las capacidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL), entre otras entidades.

Asimismo, se llevarán a cabo sesiones de trabajo dinámicas, con participación activa de representantes de embajadas y del sector privado, que permitan alinear las fortalezas tecnológicas locales con los intereses específicos de cada país participante