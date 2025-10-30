Seis personas afectadas de diversa consideración en el incendio de un solar en Barlovento (La Palma)

SANTA CRUZ DE LA PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han resultado afectadas de diversa consideración tras el incendio de un solar con residuos en Barlovento (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este miércoles en Llano Abreu, en el citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron efectivos de bomberos de La Palma que sofocaron el fuego con la colaboración de una cuba de agua del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a un hombre, de 43 años, que inicialmente presentaba una intoxicación por inhalación por humo de carácter moderado, al igual que un joven de 25 años, siendo ambos trasladados en ambulancias sanitarizadas al Hospital General de La Palma.

Asimismo el personal del SUC atendió a dos hombres, de 71 y 58 años, que inicialmente presentaban intoxicación por inhalación por humo de carácter leve, por lo que fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico del SUC al centro de salud de San Andrés y Sauces junto con profesionales de medicina y enfermería desplazados al incidente.

En el lugar de los hechos también se asistieron a otras dos personas que, en el momento inicial, presentaban una intoxicación por inhalación por humo de carácter leve, y que fueron trasladados por sus medios al consultorio de Barlovento.

En la resolución de los hechos también colaboraron Ayuda en Emergencias, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias oportunas.