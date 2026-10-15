Sémper asegura que el PP modificará la legislación que sea necesaria para tener una política migratoria "ordenada"

Archivo - El portavoz del comité de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular (PP), Borja Sémper, ha asegurado este jueves que el PP, si llega al Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre, modificará la legsilación que sea necesaria para tener una política migratoria "ordenada".

Sémper ha realizado estas declaraciones en las instalaciones de la Federación Canaria de Vela Latina, en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha mantenido un encuentro con sus representantes, y ha señalado que la propuesta del PP pasa por "modificar la legislación, toda la que sea necesaria, para que la política migratoria sea ordenada, sea razonable" y "lejos" de generar "problemas", que "genere beneficios".

Y es que el portavoz del PP ha indicado que hay que "reconocer que gracias también a la inmigración que ha venido" a España a trabajar, "este país es próspero" pero "no puede acoger a más inmigrantes irregulares".

En este sentido, en cuanto a la posibilidad de tener que modificar la norma sobre los menores migrantes que llegan a España para poder devolverlos a su país, indicó que la normativa europea lo permite, "sobre todo en casos como el de Ceuta", por lo que matizó que se modificarán "las leyes que sean necesarias para que esto suceda".

"Primero, humanidad. Segundo, lo que decía antes, la política social, en este caso de Marruecos, se tiene que hacer en Marruecos. Los menores tienen que estar con sus familias. Un menor que viene a nuestro país debe ser acogido y tratado de manera humanitaria, debe ser protegido subsidiaramente, y el siguiente paso, es que vuelva con su familia, donde mejor está un menor es con su familia. Y en tercer lugar, si no se encuentra su familia, debe de ser protegido y amparado por los servicios públicos de su país, en este caso de Marruecos", apuntilló.

SEGURIDAD EN LAS FRONTERAS

Por otro lado, ha señalado que "no" se puede permitir que la seguridad de las fronteras, en lugares como Ceuta, "dependa de un país extranjero". Es, por ello, que ha matizado que el PP "va a activar todos los mecanismos" a su alcance si llega al gobierno y que tiene la Unión Europea para que las fronteras sean protegidas.

En este sentido, ha expuesto que Frontex actuará "con determinación" en el corredor atlántico y, "especialmente de una manera singular en lugares como las aguas de Canarias", donde ha asegurado que se van a activar "todos" los mecanismos que permite la legislación europea para que "todas las personas que han entrado de manera irregular en España vuelvan a Marruecos" porque, apuntilló, la política social de Marruecos "no se hace en España, se hace en Marruecos".

Por ello, ha defendido la protección de las fronteras españolas, para lo que dijo hay que "contar con el apoyo de la Unión Europea", además de trabajar con los países en origen.

Así señaló que la idea de activar el Frontex es "reforzarlo" en el eje atlántico, en el estrecho, en las aguas nacionales porque la Unión Europea "está dispuesta y puede hacerlo, hay mecanismo para hacerlo. Ya se hizo en el pasado" porque se trata, apuntó, "del control" de las fronteras y "de salvar vidas", así como de "atacar a las mafias que comercian" con los seres humanos.

"QUIEN ENTRÓ DE MANERA IRREGULAR, TIENE QUE VOLVER"

Por otra parte, Sémper ha incidido de que "quien entró de manera irregular en España, tiene que volver a su país, en este caso tiene que volver a Marruecos" en relación a lo ocurrido en Ceuta, matizando que "no hay excusas", ya que ha afirmado que la legislación "lo permite".

En este sentido, ha asegurado que esta será una de las acciones que se materializarán "en las primeras semanas" si el PP gobierna porque, añadió, que el fenómeno inmigratorio "es uno de los más importantes" que se van a afrontar en los próximos años junto con otras reformas, entre las que citó la vivienda o la educación.

De todas formas, ha indicado que la migración hay que afrontarla también desde el componente humanitario, que afirmó va a estar presente en su acción política pero, dijo, "con determinación" porque los servicios públicos "ya no pueden acoger a más inmigrantes de manera irregular", mensaje que consideró se debe "lanzar también al exterior".

Finalmente se ha referido a la información que se ha conocido sobre los buques de guerra marroquíes que, coincidiendo con el asalto de migrantes a la frontera, entraron en aguas españolas, sobre lo que dijo "es inaceptable" que pase con un país vecino pero, además, que "el Gobierno lo ocultara".

En relación con ello, ha pedido al presidente de España, Pedro Sánchez, que "haga un ejercicio de dignidad mínimo" y comparezca ante la Diputación Permanente para "dar explicaciones ante los españoles de por qué ha sucedido, qué explicaciones se le ha pedido a Marruecos y también, si es posible, por qué" se ocultó a todos los españoles.