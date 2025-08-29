El Servicio Canario de la Salud intensifica las campañas de donación de sangre en todas las islas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) intensificará las campañas de donación de sangre en todas las islas durante la próxima semana, según informa la Consejería de Sanidad.

De esta manera, habilitará durante la próxima semana diferentes puntos de donación de sangre en el archipiélago con el objetivo de facilitar la colaboración de la población residente y visitante.

Por ello, se incrementará el número de puntos habilitados para la donación de manera que las personas que quieran colaborar puedan hacerlo para que los hospitales públicos de Canarias cuenten con las reservas suficientes de sangre y hemoderivados, que garanticen el desarrollo normal de la actividad asistencial.

Antes, este fin de semana, en Gran Canaria una unidad móvil se desplazará este domingo, 31 de agosto, hasta el municipio de Ingenio, donde permanecerá instalada en la avenida de Playa del Burrero, con motivo del evento IX Ingenio Solidario. El horario de atención a la población donante será de 10.00 a 13.30 horas.

En Tenerife se podrá donar en los puntos fijos ubicados en el Hospital Universitario de Canarias, localizado en la carretera general C-822, La Cuesta-Taco, planta 0, junto a los ascensores, donde el servicio estará disponible sin cita previa, este viernes y domingo de 08.30 a 21.30 horas, y el sábado, de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Mientras, e en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se puede donar sin cita previa los sábados, de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de información es el 922 602 060.

Para ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada en el caso de las mujeres.

Finalmente, con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.