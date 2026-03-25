El Servicio Canario de Salud registra 209 trasplantes de órganos en 2025

Trasplante renal en la HUC - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de los hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud (SCS) han realizado un total de 209 trasplantes de órganos durante el año 2025.

Así lo indica la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que con motivo de la conmemoración este miércoles, 25 de marzo, del Día Nacional del Trasplante, recuerda la importancia de la donación de órganos y tejidos para salvar o mejorar la calidad de vida de las personas que precisan un trasplante, según ha informado este departamento en nota de prensa.

Así del total de 209 trasplantes de órganos realizados en 2025, 143 fueron de riñón, dos de páncreas, 19 de corazón, 31 de hígado y 14 de pulmón, gracias a la generosidad de 112 donantes fallecidos y 11 vivos.

Respecto a los hospitales, se registraron 85 trasplantes de riñón y dos pancreáticos en el Hospital Universitario de Canarias; 31 de hígado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y 58 de riñón en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Canarias.

Asimismo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín se realizaron 19 trasplantes cardíacos durante 2025, además de 14 pulmonares.

En cuanto a las donaciones, en 2025 se registraron donaciones por parte de 123 personas, de las que 53 se corresponden con personas fallecidas en muerte encefálica, 59 en asistolia controlada y 11 fueron donantes vivos.

Estos datos permiten a Canarias mantenerse en la media nacional con una tasa de 50 donantes por cada millón de personas (p.m.p.), en consonancia con el objetivo planteado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Ante estos datos, el SCS ha agradecido a los donantes y a sus familias el gesto altruista, solidario y generoso de la donación que posibilita una segunda oportunidad a los pacientes sin otra posibilidad de curación de su enfermedad que un trasplante.

EN CANARIAS SE TRASPLANTAN TODOS LOS ÓRGANOS

Por otro lado, se resalta que desde que en julio de 2023 se iniciase el programa de trasplante pulmonar en el Hospital Doctor Negrín, ya se trasplantan en el archipiélago todos los órganos, lo que evita el traslado de los pacientes a la península mientras esperaban la llegada de un órgano adecuado para ellos, con todo lo que suponía para estos pacientes, dado que el tiempo de estancia en la península solía ser superior al año.

También en Canarias se realizan trasplantes de progenitores hematopoyéticos: autólogo en los hospitales de las islas capitalinas, y alogénico, para el que el centro de referencia es el Hospital Doctor Negrín.

Además se realizan trasplantes de otros tejidos, tales como el ocular, osteotendinoso y membrana amniótica, que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas receptoras de este tipo de trasplante.

Finalmente desde el SCS se anima, a pesar de la satisfacción de estos resultados, a la ciudadanía a mantener estas tasas de donación, una de las más altas del mundo.

El gesto de decidir donar los órganos puede salvar la vida de una persona que, en ese momento, no cuenta con otra opción terapéutica que la realización de un trasplante, por lo que la conmemoración del Día Nacional del Trasplante es una "buena ocasión" para reiterar el llamamiento a pacientes y familiares a que se decidan a donar órganos y tejidos.

Para hacerse donante existe la tarjeta de donante que expresa la voluntad de donar pero no tiene valor legal, por ello indican que "es muy importante" que el donante comunique a la familia su deseo para que sea respetado.

De esta forma, en el momento de fallecer, si pudiera ser donante de órganos, la familia va a tener que firmar el consentimiento para proceder a la extracción.

La tarjeta se puede conseguir a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y asociaciones de pacientes, pero inciden en que "es primordial" comunicar a familiares y allegados esta decisión.

Actualmente, para facilitar la donación de órganos la persona que desee ser donante puede realizar una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV), un documento que contiene las instrucciones y opciones que deberá respetar el personal sanitario que atienda al otorgante sobre los cuidados y el tratamiento de su salud; las disposiciones respecto al destino de su cuerpo y a la donación de órganos y tejidos.

Las MAV pueden realizarse ante los funcionarios de la Consejería de Sanidad o ante cualquier notario perteneciente al Colegio Notarial de Canarias, una vez que se cuente con la autorización pertinente, según recoge el convenio establecido entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Colegio Notarial de Canarias.