El servicio de violencia de género del 112 Canarias registra 17.166 alertas hasta noviembre, un 8% más que en 2024

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de violencia de género del 112 ha recibido 17.166 alertas hasta el 30 de noviembre de este año, lo que supone un 8 % más que en el mismo periodo del año pasado, según ha informado este viernes el Gobierno.

Del total, el 57,5 % (9.871 llamadas) tenían carácter de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre. El restante, un 26 %, fueron de información y un 16 % de urgencia. De la cifra general, 564 mujeres tenían alguna discapacidad.

Este servicio de atención telefónica, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Así, en estos once meses, los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en 1.979 ocasiones y 352 mujeres con sus 195 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. De forma paralela, se movilizaron 9.718 recursos policiales y 801 sanitarios.

EN DETALLE

El 42 % de las alertas fueron realizadas por la propia agredida, el 24 % por alertantes accidentales, el 18 % por una institución y el 5 % por familiares.

Mientras, en la gran mayoría de las llamadas el agresor era la pareja (7.814) o la expareja (4.568), pero también se registraron agresiones realizadas por hijos (618), desconocidos (314), hermanos (253) o padres (170).

En cuanto al tipo de violencias, en este 2025, un 4 % fueron violencias físicas con agresión sexual, 650 alertas que obligaron a activar los centros de crisis en 151 ocasiones desde su apertura en el mes de mayo.

El 41 % (7.089) se referían a violencias físicas, y un 39 % (6.776) a violencias no físicas (psicológicas o económicas entre otras). El resto fueron violencias no definidas, de consulta o coordinación.

Por edades, el mayor número de alertas se produjeron en casos en los que la víctima tiene entre 36 y 55 años (3.680 alertas), seguidas de las de 18 a 35 años (3.358 alertas) y las de 56 a 75 años (976). Respecto a los grupos de edad más vulnerables, 237 eran niñas menores de 18 años y 153 mujeres eran mayores de 76 años.

Por islas, el mayor volumen de llamadas se registró en las islas capitalinas.