Sindicato de Médicos de Canarias ante las guardias de 17 horas de la ministra García: "son una entelequia"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos de Canarias (Cesm) ha expresado su descontento ante el borrador de medidas del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que incluye la reducción de las jornadas de las guardias de 24 a 17 horas, una propuesta que es "impòsible" y supone una "entelequia", dado que no hay suficientes especialistas para atenderlas en aquellos sitios de difícil cobertura, como es el caso de los hospitales comarcales en la península y los de las islas no capitalinas en Canarias.

"Realmente lo que propone la ministra es imposible. Esto hay que adaptarlo según las necesidades asistenciales de cada provincia y de cada hospital comarcal allí donde esté", ha defendido en declaraciones a Europa Press el secretario del colectivo sindicato en Canarias, Levy Cabrera.

Expone Cabrera que aunque, a priori, sea una medida "muy loable", la realidad del Hospital de La Paz o del Gregorio Marañón de Madrid no es la misma que la de los comarcales ubicados en territorio peninsular o la de los de las islas no capitalinas en el caso de Canarias, donde no se consiguen los "suficientes especialistas". Asimismo, desde el Sindicato de Médicos de Canarias proponen "legislar según los sitios y las necesidades asistenciales" que se contabilicen.

En definitiva, defienden un Estatuto Marco específico para el personal médico especialista porque, señala Levy Cabrera, "las peculiaridades y las necesidades" de este colectivo son "tan grandes" que no se pueden tomar medidas generales para todo el personal estatutario, como ocurre con el borrador del Ministerio, que es "mezquinamente restrictivo" a los problemas actuales de los médicos especialistas, com propuestas como la de que los MIR trabajen cinco años "solo para la pública".

De hecho, aprovecha la ocasión para retratar la que es la realidad de este colectivo de médicos en las islas, con una "brutal" carestía de especialistas en los diferentes servicios, que ha provocado que ahora se esté "al borde" de suspender consultas. Esta realidad, según comenta, se agrava con las reducciones de jornada a las que se acogen los facultativos en materia de conciliación con la vida familiar y laboral.

"No hay psiquiatras, neurólogos, radiólogos, traumatólogos, urólogos, anatomapatólogos...", ha enumerado el presidente del Sindicato de Médicos de Canarias, Levy Cabrera, que ha ejemplificado la situación con las dificultades que entraña, por ejemplo, que en una plantilla de 20, seis tengan esta reducción de jornada: "por cada dos que reducen jornada, se podría contratar a un tiempo completo, pero no hay (especialistas)".

EL SINDICATO PREPARA SUS RESPUESTAS AL BORRADOR

El Sindicato de Médicos ya prepara su respuesta a este borrador del Ministerio de Sanidad, documento en el que se harán frente a otras de las medidas expuestas por la titular del departamento, Mónica García, como la de exigir exclusividad en la sanidad pública a los jefes de servicio y directivos. Por el contrario, el colectivo sindical demanda procesos de estabilización regulares y anuales y una mejor retribución para poder "fidelizar" en el sistema público.

"(Este borrador) no cumple las expectativas que teníamos de esta ministra, que supuestamente sabe lo que es la realidad asistencial en los hospitales. Pensábamos que iba a ofertar medidas para los médicos que están sin estabilizar", ha lamentado Cabrera, que ha aprovechado la ocasión para visibilizar la realidad de Canarias, "donde solo ha habido una oferta de empleo en este siglo, y donde hay una temporalidad del 80%".

Ha puntualizado que esto es lo que ahora promueve que "muchos especialistas valoren si irse del Servicio Canario de Salud, y no solo hacia otras comunidades autónomas que gestionan mejor las ofertas de empleo, sino a otros países del entorno que ofrecen mejores condiciones y retribuciones".

"En cuanto a la propuesta de limitar que los jefes de servicio no puedan ejercer en la privada, pues ella tendrá sus razones. Que ponga medidas de control y auditoría para que si piensa que hay algo que se hace mal, pues que se controle", ha expuesto el secretario del Cesm que, en su opinión, "no tendría que haber incompatibilidad" en esta cuestión porque "la compatibilidad existe".

PETICIONES AL MINISTERIO

Además de responder a las medidas expuestas por la ministra García, el colectivo trasladará también sus peticiones, como la de establecer una "planificación correcta" de las plazas de especialistas que se oferten en España, sobre todo en Atención Primaria, donde por ejemplo se contratan a médicos sin especialidad para ejercer como médicos de familia, cuestión que, asegura, cada vez se produce "más" y que a último término lo paga la propia población.

Así, solicitan desde el Sindicato, "que se amplíen las plazas en el número suficiente en los próximos años", para que de la década del 2030 al 2040 ya se cuente con equipo necesario, sobre todo en Medicina de Familia y Pediatría, "para no tener que contratar médicos generales que hagan de especialistas cuando es el mismo Gobierno de España es el que ha puesto ese requisito, el de ser especialista, para trabajar en el Sistema Nacional de Salud".

Esta situación, en algunos casos, se corresponde con la realidad de especialistas que se han formado en el extranjero y que "están pendientes" de acreditar su formación en España. Este trámite, asegura Cabrera, tarda en ocasiones entre los cinco y los seis años, por lo que los profesionales sanitarios acaban contratados como especialistas hospitalarios sin aún estar acreditados como tal en el país.

Otro de los puntos que, aseguran, se deberían de poner sobre la mesa, según el colectivo sindical, es la de "reflejar" en las retribuciones del profesional, del médico especialista en este caso, toda la formación que ha llevado a cabo, porque el sueldo y la categoría laboral del trabajador "tiene que estar acorde a una persona que tiene que estudiar al menos 10, 11, 12 años para poder ejercer en el puesto en el que está".