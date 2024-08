La Sinfónica de Tenerife ofrecerá un ciclo de conciertos en la Universidad de La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sinfónica de Tenerife, en colaboración con la Universidad de La Laguna y la Fundación DISA, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo ciclo de conciertos: 'A fULL con la Sinfónica', que tiene como objetivo acercar la música clásica a la comunidad universitaria y al público general de La Laguna mediante una serie de tres conciertos que tendrán lugar entre septiembre de 2024 y mayo de 2025.

'A fULL con la Sinfónica' contará con diversos anfitriones que guiarán al público en un viaje a través de la gran música sinfónica. Cada concierto contará con destacados directores (Víctor Pablo Pérez, Shiyeon Sung y Johanna Malangré) y presentadores (Lamine Thior, Sara Rubayo y Gonzalo Lahoz), quienes aportarán sus conocimientos y perspectivas únicas en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

Según José Carlos Acha, consejero insular de Cultura y presidente del Patronato Insular de Música, con este proyecto se responde "a la vigencia de la música clásica de cara a la población joven universitaria y a la vocación de la Sinfónica de Tenerife de servir a toda la isla".

Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, ha expresado su orgullo por formar parte de esta iniciativa: "Acercar las artes y la cultura es uno de nuestros principales objetivos, proyectos como este permiten dar a conocer nuevas opciones de ocio que se pueden traducir, a corto plazo, en nuevos públicos para la música sinfónica en nuestras islas".

Por su parte, la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Isabel León, señaló lo oportuno de esta iniciativa "para estimular un despertar del público joven a la cultura musical y de democratizar el acceso a la música clásica en el ámbito universitario, extensivo a toda la sociedad".

FECHAS Y PROGRAMACIÓN.

El ciclo de conciertos 'A fULL con la Sinfónica' ofrecerá tres actuaciones destacadas durante la temporada 2024/25, cada una con un formato de unos 70 minutos y la presencia de anfitriones reconocidos que guiarán al público a través de la música sinfónica. La primera cita será el jueves 19 de septiembre de 2024 a las 20.00 horas con la presentación de 'Porgy and Bess'. Lamine Thior, actor y humorista conocido por su activismo contra el racismo, será el anfitrión de la noche. La dirección estará a cargo de Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Sinfónica de Tenerife.

El programa comenzará con un homenaje a las bandas sonoras de John Williams, titulado 'Tribute to the Film Composer John Williams', seguido de la obra maestra de Gershwin, 'Porgy and Bess', arreglada por R. Bennet. Esta última pieza es un reflejo poderoso de la lucha racial en América de los años 30.

La segunda velada, programada para el jueves 20 de febrero de 2025 a las 20.00 horas, estará dedicada a 'La Séptima de Dvorák'. Sara Rubayo, historiadora del arte y divulgadora conocida como La Gata Verde en YouTube, será la anfitriona. La dirección musical estará en manos de la destacada directora coreana Shiyeon Sung.

El programa incluye el Preludio y Muerte de Tristán e Isolda de Wagner, una pieza que revolucionó la música clásica, y la Séptima Sinfonía en re menor, op. 70 de Dvorák, una obra que combina melodías conmovedoras con una estructura sinfónica robusta.

El ciclo culminará el jueves 8 de mayo de 2025 a las 20:00 con la interpretación de 'La Grande de Schubert'. El divulgador musical Gonzalo Lahoz será el anfitrión de esta noche especial, que estará dirigida por la talentosa directora alemana Johanna Malangré.

El programa comenzará con Las constelaciones que más brillan, una obra reciente de Raquel García-Tomás, inspirada en una ilustración del artista Pere Ginard. La pieza principal de la noche será la monumental Sinfonía nº 9 en do mayor 'La Grande' de Schubert, una obra célebre por su majestuosa escala y profunda expresividad.

PRECIOS Y ENTRADAS.

Los estudiantes de la Universidad de La Laguna podrán disfrutar de las entradas de manera gratuita, previa reserva. Para el público general, las entradas tendrán un costo de 9 euros. Esta accesibilidad busca fomentar la participación y el disfrute de la música clásica entre todos los sectores de la comunidad.

Para más información y reservas del primero de los conciertos, el 19 de septiembre a las 20:00 horas, visite este enlace de la plataforma Tomaticket.