La soprano Olga Zharikova, primer premio del Concurso Internacional de Canto Ópera de Tenerife

La soprano rusa Olga Zharikova obtuvo el primer premio de la sexta edición del Concurso Internacional de Canto Ópera de Tenerife, cuya final se celebró este miércoles en el Auditorio de Tenerife.

El segundo premio recayó en la soprano turca Mine Kurtoglu y el tercero en el barítono venezolano Gustavo Castillo, quien también obtuvo el Premio María Orán, a la mejor interpretación de aria de zarzuela con el que se honra la memoria de la artista tinerfeña, y el Premio Extraordinario del Público.

Olga Zharikova, que interpretó en la final el aria 'Der hölle Rache' de la ópera Die Zauberflöte, se incorpora a un palmarés que ha tenido como ganadores en las anteriores ediciones a Larissa Alice Wissel (2018), Julia Muzychenko (2017), Leonor Bonilla (2015), Laura Verrecchia (2014) y Alexander Vassiliev (2013).

A estos galardonados hay que añadir los premios especiales que el jurado otorga en forma de contratos en producciones de sus respectivas temporadas como el obtenido por Andrei Nicoara (Rumanía) con el Teatro Municipale de Piacenza, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Massimo de Palermo; Laura Brasó (España), con el Teatro Maestranza de Sevilla; Lara Lagni (Italia), con el Teatro Regio de Parma, audiciones en el Teatro Massimo de Palermo y contrato para un concierto en la Cia. Ópera de São Paulo; Margarita Levchuk (Bielorrusia), con el Teatro Massimo de Palermo y Mine Kurtoglu (Turquía), contrato para un concierto en el Teatro del Lago de Frutillar.

Ópera de Tenerife también concedió premios especiales al tenor español Gillen Mungía para un contrato durante la temporada lírica y al tenor guatemalteco Gustavo Palomo para un rol de zarzuela.

La ganadora del primer premio de la sexta edición del Concurso de Canto, natural de Rusia, se formó en el Conservatorio de San Petersburgo y continuó su formación en el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo.

En su repertorio se encuentran roles como Gilda (Rigoletto, Verdi); Brigitta (Iolanta, Chaikovski); Voce dal cielo (Don Carlo, Verdi); Flora (The Turn of the Screw, Britten); Annina (La Traviata, Verdi), Baucis (Philemon und Baucis, Haydn) o Nastyenka (The scarlet Flower, Novikova), entre un extenso repertorio.

Esto le ha llevado por importantes teatros como en el Premier Music Theater of Krasnodar, Palau de les Artes Reina Sofía o en el St. Petersburg Philarmonie.

Tiene en su haber diversos reconocimientos como semifinalista en el XXIII Edition of Operalia The World Opera Competition o una beca por The Gerda Lissner International Vocal Competition, entre otros.

50 PARTICIPANTES DE 25 NACIONALIDADES

El concurso se clausura este jueves con el tradicional Concierto de Galardonados que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife a partir de las 19.30 horas donde los artistas reconocidos en las diferentes modalidades mostrarán sus facultades líricas acompañados por el maestro Dario Tondelli.

El certamen ha contado con 50 participantes de 25 nacionalidades y un jurado internacional de reconocido prestigio, solvencia artística y técnica, encabezado por el director general del Teatro Comunale di Bologna, Fulvio Macciardi, como presidente del jurado.

El resto de los integrantes fueron el director general y artístico de la Cia Ópera São Paulo, Paulo Abrão Esper; el director ejecutivo del Teatro Colón de Buenos Aires, Martín Boschet; el casting manager y asistente del director musical del Teatro Massimo di Palermo y consultor de casting del Teatro Real de Madrid, Alessandro Di Gloria; la directora artística de la Fondazione Teatri di Piacenza, Cristina Ferrari; la directora artística del Teatro del Lago de Frutillar, Carmen Gloria Larenas; la directora ejecutiva de OLA, Alejandra Martí; el director general del Teatro de la Maestranza de Sevilla, Javier Menéndez; el director artístico del Área Música de la Fundación Ibáñez Atkinson, Andrés Rodríguez-Spoerer; y el responsable de la programación artística del Teatro Regio di Parma, Cristiano Sandri.