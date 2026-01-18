El suministro eléctrico en La Gomera se restablece 100%

Archivo - San Sebastián De La Gomera - CEDIDA - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha informado de que, a las 15.25 horas de este domingo, 18 de enero, el suministro eléctrico se ha restablecido al 100 por 100 en la isla.

De todos modos, la institución insular ha recordado a los usuarios de la red que esta puede experimentar algunos pequeños cortes en el suministro debido a labores de ajuste y mantenimiento.

El cero energético en la isla se ha producido a las 12.13 horas de este domingo cuando ha habido un deslastre total de los grupos que operan en la Central Térmica de El Palmar, afectando inicialmente a 15.610 clientes, si bien a los 17 minutos ya se había salido de la situación de cero, según informó Endesa.