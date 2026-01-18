La isla de La Gomera registra un cero energético aunque comienza a restaurarse la red eléctrica

Archivo - Paisaje de La Gomera
Archivo - Paisaje de La Gomera - EUROPA PRESS/CABILDOGOMERA - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Actualizado: domingo, 18 enero 2026 15:04
Seguir en

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este domingo que la isla de La Gomera ha registrado un cero energético a las 12.13 horas.

Clavijo, a través de su cuenta oficial en 'X', ha señalado que debido a lo sucedido ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y se está haciendo un seguimiento de la situación.

De todos modos, ha indicado que "en estos momentos se ha comenzado a restaurar la red eléctrica" en la isla.

La Gomera ya sufrió un cero energético en julio de 2023, producido entonces por un incendio en la Central Eléctrica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera.

Contador

Artículos Relacionados

El cero energético de La Gomera afecta a 15.610 personas pero más de 4.000 ya han recuperado el suministro

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado